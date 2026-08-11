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GXRP: Grayscale XRP Trust ETF

19.78 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GXRP за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.68, а максимальная — 19.99.

Следите за динамикой Grayscale XRP Trust ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GXRP сегодня?

Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) сегодня оценивается на уровне 19.78. Инструмент торгуется в пределах 19.68 - 19.99, вчерашнее закрытие составило 19.80, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXRP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale XRP Trust ETF?

Grayscale XRP Trust ETF в настоящее время оценивается в 19.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.71% и USD. Отслеживайте движения GXRP на графике в реальном времени.

Как купить акции GXRP?

Вы можете купить акции Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) по текущей цене 19.78. Ордера обычно размещаются около 19.78 или 20.08, тогда как 32 и -0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXRP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GXRP?

Инвестирование в Grayscale XRP Trust ETF предполагает учет годового диапазона 19.61 - 46.51 и текущей цены 19.78. Многие сравнивают -4.40% и -24.36% перед размещением ордеров на 19.78 или 20.08. Изучайте ежедневные изменения цены GXRP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grayscale XRP Trust ETF?

Самая высокая цена Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) за последний год составила 46.51. Акции заметно колебались в пределах 19.61 - 46.51, сравнение с 19.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale XRP Trust ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grayscale XRP Trust ETF?

Самая низкая цена Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) за год составила 19.61. Сравнение с текущими 19.78 и 19.61 - 46.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXRP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GXRP?

В прошлом Grayscale XRP Trust ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.80 и -50.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.68 19.99
Годовой диапазон
19.61 46.51
Предыдущее закрытие
19.80
Open
19.87
Bid
19.78
Ask
20.08
Low
19.68
High
19.99
Объем
32
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-4.40%
6-месячное изменение
-24.36%
Годовое изменение
-50.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%