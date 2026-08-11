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GXRP: Grayscale XRP Trust ETF
Курс GXRP за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.68, а максимальная — 19.99.
Следите за динамикой Grayscale XRP Trust ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GXRP сегодня?
Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) сегодня оценивается на уровне 19.78. Инструмент торгуется в пределах 19.68 - 19.99, вчерашнее закрытие составило 19.80, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXRP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale XRP Trust ETF?
Grayscale XRP Trust ETF в настоящее время оценивается в 19.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.71% и USD. Отслеживайте движения GXRP на графике в реальном времени.
Как купить акции GXRP?
Вы можете купить акции Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) по текущей цене 19.78. Ордера обычно размещаются около 19.78 или 20.08, тогда как 32 и -0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXRP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GXRP?
Инвестирование в Grayscale XRP Trust ETF предполагает учет годового диапазона 19.61 - 46.51 и текущей цены 19.78. Многие сравнивают -4.40% и -24.36% перед размещением ордеров на 19.78 или 20.08. Изучайте ежедневные изменения цены GXRP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grayscale XRP Trust ETF?
Самая высокая цена Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) за последний год составила 46.51. Акции заметно колебались в пределах 19.61 - 46.51, сравнение с 19.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale XRP Trust ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grayscale XRP Trust ETF?
Самая низкая цена Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) за год составила 19.61. Сравнение с текущими 19.78 и 19.61 - 46.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXRP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GXRP?
В прошлом Grayscale XRP Trust ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.80 и -50.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.80
- Open
- 19.87
- Bid
- 19.78
- Ask
- 20.08
- Low
- 19.68
- High
- 19.99
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -4.40%
- 6-месячное изменение
- -24.36%
- Годовое изменение
- -50.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%