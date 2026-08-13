GXRP: Grayscale XRP Trust ETF
今日GXRP汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点19.33和高点19.69进行交易。
关注Grayscale XRP Trust ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GXRP股票今天的价格是多少？
Grayscale XRP Trust ETF股票今天的定价为19.63。它在19.33 - 19.69范围内交易，昨天的收盘价为19.78，交易量达到50。GXRP的实时价格图表显示了这些更新。
Grayscale XRP Trust ETF股票是否支付股息？
Grayscale XRP Trust ETF目前的价值为19.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.08%和USD。实时查看图表以跟踪GXRP走势。
如何购买GXRP股票？
您可以以19.63的当前价格购买Grayscale XRP Trust ETF股票。订单通常设置在19.63或19.93附近，而50和0.46%显示市场活动。立即关注GXRP的实时图表更新。
如何投资GXRP股票？
投资Grayscale XRP Trust ETF需要考虑年度范围19.33 - 46.51和当前价格19.63。许多人在以19.63或19.93下订单之前，会比较-5.12%和。实时查看GXRP价格图表，了解每日变化。
Grayscale XRP Trust ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Grayscale XRP Trust ETF的最高价格是46.51。在19.33 - 46.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale XRP Trust ETF的绩效。
Grayscale XRP Trust ETF股票的最低价格是多少？
Grayscale XRP Trust ETF（GXRP）的最低价格为19.33。将其与当前的19.63和19.33 - 46.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GXRP股票是什么时候拆分的？
Grayscale XRP Trust ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.78和-51.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.78
- 开盘价
- 19.54
- 卖价
- 19.63
- 买价
- 19.93
- 最低价
- 19.33
- 最高价
- 19.69
- 交易量
- 50
- 日变化
- -0.76%
- 月变化
- -5.12%
- 6个月变化
- -24.93%
- 年变化
- -51.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%