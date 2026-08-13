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GXRP: Grayscale XRP Trust ETF

19.63 USD 0.15 (0.76%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GXRP汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点19.33和高点19.69进行交易。

关注Grayscale XRP Trust ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GXRP股票今天的价格是多少？

Grayscale XRP Trust ETF股票今天的定价为19.63。它在19.33 - 19.69范围内交易，昨天的收盘价为19.78，交易量达到50。GXRP的实时价格图表显示了这些更新。

Grayscale XRP Trust ETF股票是否支付股息？

Grayscale XRP Trust ETF目前的价值为19.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.08%和USD。实时查看图表以跟踪GXRP走势。

如何购买GXRP股票？

您可以以19.63的当前价格购买Grayscale XRP Trust ETF股票。订单通常设置在19.63或19.93附近，而50和0.46%显示市场活动。立即关注GXRP的实时图表更新。

如何投资GXRP股票？

投资Grayscale XRP Trust ETF需要考虑年度范围19.33 - 46.51和当前价格19.63。许多人在以19.63或19.93下订单之前，会比较-5.12%和。实时查看GXRP价格图表，了解每日变化。

Grayscale XRP Trust ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Grayscale XRP Trust ETF的最高价格是46.51。在19.33 - 46.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale XRP Trust ETF的绩效。

Grayscale XRP Trust ETF股票的最低价格是多少？

Grayscale XRP Trust ETF（GXRP）的最低价格为19.33。将其与当前的19.63和19.33 - 46.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GXRP股票是什么时候拆分的？

Grayscale XRP Trust ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.78和-51.08%中可见。

日范围
19.33 19.69
年范围
19.33 46.51
前一天收盘价
19.78
开盘价
19.54
卖价
19.63
买价
19.93
最低价
19.33
最高价
19.69
交易量
50
日变化
-0.76%
月变化
-5.12%
6个月变化
-24.93%
年变化
-51.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%