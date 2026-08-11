КотировкиРазделы
Валюты / GXPT
Назад в Рынок акций США

GXPT: Global X PureCap MSCI Information Technology ETF

33.73 USD 0.36 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GXPT за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.71, а максимальная — 34.04.

Следите за динамикой Global X PureCap MSCI Information Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GXPT сегодня?

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) сегодня оценивается на уровне 33.73. Инструмент торгуется в пределах 33.71 - 34.04, вчерашнее закрытие составило 34.09, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXPT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X PureCap MSCI Information Technology ETF?

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF в настоящее время оценивается в 33.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.63% и USD. Отслеживайте движения GXPT на графике в реальном времени.

Как купить акции GXPT?

Вы можете купить акции Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) по текущей цене 33.73. Ордера обычно размещаются около 33.73 или 34.03, тогда как 67 и -0.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXPT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GXPT?

Инвестирование в Global X PureCap MSCI Information Technology ETF предполагает учет годового диапазона 23.64 - 35.05 и текущей цены 33.73. Многие сравнивают 7.08% и 32.51% перед размещением ордеров на 33.73 или 34.03. Изучайте ежедневные изменения цены GXPT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X PureCap MSCI Information Technology ETF?

Самая высокая цена Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) за последний год составила 35.05. Акции заметно колебались в пределах 23.64 - 35.05, сравнение с 34.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X PureCap MSCI Information Technology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X PureCap MSCI Information Technology ETF?

Самая низкая цена Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) за год составила 23.64. Сравнение с текущими 33.73 и 23.64 - 35.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXPT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GXPT?

В прошлом Global X PureCap MSCI Information Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.09 и 35.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.71 34.04
Годовой диапазон
23.64 35.05
Предыдущее закрытие
34.09
Open
34.04
Bid
33.73
Ask
34.03
Low
33.71
High
34.04
Объем
67
Дневное изменение
-1.06%
Месячное изменение
7.08%
6-месячное изменение
32.51%
Годовое изменение
35.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%