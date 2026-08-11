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GXPT: Global X PureCap MSCI Information Technology ETF
Курс GXPT за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.71, а максимальная — 34.04.
Следите за динамикой Global X PureCap MSCI Information Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GXPT сегодня?
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) сегодня оценивается на уровне 33.73. Инструмент торгуется в пределах 33.71 - 34.04, вчерашнее закрытие составило 34.09, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXPT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X PureCap MSCI Information Technology ETF?
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF в настоящее время оценивается в 33.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.63% и USD. Отслеживайте движения GXPT на графике в реальном времени.
Как купить акции GXPT?
Вы можете купить акции Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) по текущей цене 33.73. Ордера обычно размещаются около 33.73 или 34.03, тогда как 67 и -0.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXPT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GXPT?
Инвестирование в Global X PureCap MSCI Information Technology ETF предполагает учет годового диапазона 23.64 - 35.05 и текущей цены 33.73. Многие сравнивают 7.08% и 32.51% перед размещением ордеров на 33.73 или 34.03. Изучайте ежедневные изменения цены GXPT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X PureCap MSCI Information Technology ETF?
Самая высокая цена Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) за последний год составила 35.05. Акции заметно колебались в пределах 23.64 - 35.05, сравнение с 34.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X PureCap MSCI Information Technology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X PureCap MSCI Information Technology ETF?
Самая низкая цена Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) за год составила 23.64. Сравнение с текущими 33.73 и 23.64 - 35.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXPT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GXPT?
В прошлом Global X PureCap MSCI Information Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.09 и 35.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.09
- Open
- 34.04
- Bid
- 33.73
- Ask
- 34.03
- Low
- 33.71
- High
- 34.04
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- -1.06%
- Месячное изменение
- 7.08%
- 6-месячное изменение
- 32.51%
- Годовое изменение
- 35.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%