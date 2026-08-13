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GXPT: Global X PureCap MSCI Information Technology ETF

33.63 USD 0.10 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GXPT汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点33.50和高点33.86进行交易。

关注Global X PureCap MSCI Information Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GXPT股票今天的价格是多少？

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF股票今天的定价为33.63。它在33.50 - 33.86范围内交易，昨天的收盘价为33.73，交易量达到28。GXPT的实时价格图表显示了这些更新。

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF股票是否支付股息？

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF目前的价值为33.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.22%和USD。实时查看图表以跟踪GXPT走势。

如何购买GXPT股票？

您可以以33.63的当前价格购买Global X PureCap MSCI Information Technology ETF股票。订单通常设置在33.63或33.93附近，而28和-0.68%显示市场活动。立即关注GXPT的实时图表更新。

如何投资GXPT股票？

投资Global X PureCap MSCI Information Technology ETF需要考虑年度范围23.64 - 35.05和当前价格33.63。许多人在以33.63或33.93下订单之前，会比较6.76%和。实时查看GXPT价格图表，了解每日变化。

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X PureCap MSCI Information Technology ETF的最高价格是35.05。在23.64 - 35.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X PureCap MSCI Information Technology ETF的绩效。

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF股票的最低价格是多少？

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF（GXPT）的最低价格为23.64。将其与当前的33.63和23.64 - 35.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GXPT股票是什么时候拆分的？

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.73和35.22%中可见。

日范围
33.50 33.86
年范围
23.64 35.05
前一天收盘价
33.73
开盘价
33.86
卖价
33.63
买价
33.93
最低价
33.50
最高价
33.86
交易量
28
日变化
-0.30%
月变化
6.76%
6个月变化
32.12%
年变化
35.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%