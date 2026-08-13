GXPT: Global X PureCap MSCI Information Technology ETF
今日GXPT汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点33.50和高点33.86进行交易。
关注Global X PureCap MSCI Information Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GXPT股票今天的价格是多少？
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF股票今天的定价为33.63。它在33.50 - 33.86范围内交易，昨天的收盘价为33.73，交易量达到28。GXPT的实时价格图表显示了这些更新。
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF股票是否支付股息？
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF目前的价值为33.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.22%和USD。实时查看图表以跟踪GXPT走势。
如何购买GXPT股票？
您可以以33.63的当前价格购买Global X PureCap MSCI Information Technology ETF股票。订单通常设置在33.63或33.93附近，而28和-0.68%显示市场活动。立即关注GXPT的实时图表更新。
如何投资GXPT股票？
投资Global X PureCap MSCI Information Technology ETF需要考虑年度范围23.64 - 35.05和当前价格33.63。许多人在以33.63或33.93下订单之前，会比较6.76%和。实时查看GXPT价格图表，了解每日变化。
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X PureCap MSCI Information Technology ETF的最高价格是35.05。在23.64 - 35.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X PureCap MSCI Information Technology ETF的绩效。
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF股票的最低价格是多少？
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF（GXPT）的最低价格为23.64。将其与当前的33.63和23.64 - 35.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GXPT股票是什么时候拆分的？
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.73和35.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.73
- 开盘价
- 33.86
- 卖价
- 33.63
- 买价
- 33.93
- 最低价
- 33.50
- 最高价
- 33.86
- 交易量
- 28
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- 6.76%
- 6个月变化
- 32.12%
- 年变化
- 35.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%