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GXPS: Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF
Курс GXPS за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.50, а максимальная — 26.72.
Следите за динамикой Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GXPS сегодня?
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) сегодня оценивается на уровне 26.64. Инструмент торгуется в пределах 26.50 - 26.72, вчерашнее закрытие составило 26.76, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXPS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF?
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF в настоящее время оценивается в 26.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.16% и USD. Отслеживайте движения GXPS на графике в реальном времени.
Как купить акции GXPS?
Вы можете купить акции Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) по текущей цене 26.64. Ордера обычно размещаются около 26.64 или 26.94, тогда как 46 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXPS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GXPS?
Инвестирование в Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF предполагает учет годового диапазона 23.03 - 28.43 и текущей цены 26.64. Многие сравнивают -0.45% и -5.45% перед размещением ордеров на 26.64 или 26.94. Изучайте ежедневные изменения цены GXPS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF?
Самая высокая цена Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) за последний год составила 28.43. Акции заметно колебались в пределах 23.03 - 28.43, сравнение с 26.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF?
Самая низкая цена Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) за год составила 23.03. Сравнение с текущими 26.64 и 23.03 - 28.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXPS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GXPS?
В прошлом Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.76 и 7.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.76
- Open
- 26.61
- Bid
- 26.64
- Ask
- 26.94
- Low
- 26.50
- High
- 26.72
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- -0.45%
- 6-месячное изменение
- -5.45%
- Годовое изменение
- 7.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%