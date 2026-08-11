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GXPS: Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF

26.64 USD 0.12 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GXPS за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.50, а максимальная — 26.72.

Следите за динамикой Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GXPS сегодня?

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) сегодня оценивается на уровне 26.64. Инструмент торгуется в пределах 26.50 - 26.72, вчерашнее закрытие составило 26.76, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXPS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF?

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF в настоящее время оценивается в 26.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.16% и USD. Отслеживайте движения GXPS на графике в реальном времени.

Как купить акции GXPS?

Вы можете купить акции Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) по текущей цене 26.64. Ордера обычно размещаются около 26.64 или 26.94, тогда как 46 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXPS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GXPS?

Инвестирование в Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF предполагает учет годового диапазона 23.03 - 28.43 и текущей цены 26.64. Многие сравнивают -0.45% и -5.45% перед размещением ордеров на 26.64 или 26.94. Изучайте ежедневные изменения цены GXPS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF?

Самая высокая цена Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) за последний год составила 28.43. Акции заметно колебались в пределах 23.03 - 28.43, сравнение с 26.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF?

Самая низкая цена Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) за год составила 23.03. Сравнение с текущими 26.64 и 23.03 - 28.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXPS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GXPS?

В прошлом Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.76 и 7.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.50 26.72
Годовой диапазон
23.03 28.43
Предыдущее закрытие
26.76
Open
26.61
Bid
26.64
Ask
26.94
Low
26.50
High
26.72
Объем
46
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
-0.45%
6-месячное изменение
-5.45%
Годовое изменение
7.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%