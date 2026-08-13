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GXPS: Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF

26.66 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GXPS汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点26.57和高点26.72进行交易。

关注Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GXPS股票今天的价格是多少？

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票今天的定价为26.66。它在26.57 - 26.72范围内交易，昨天的收盘价为26.64，交易量达到60。GXPS的实时价格图表显示了这些更新。

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票是否支付股息？

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF目前的价值为26.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.24%和USD。实时查看图表以跟踪GXPS走势。

如何购买GXPS股票？

您可以以26.66的当前价格购买Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票。订单通常设置在26.66或26.96附近，而60和-0.22%显示市场活动。立即关注GXPS的实时图表更新。

如何投资GXPS股票？

投资Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF需要考虑年度范围23.03 - 28.43和当前价格26.66。许多人在以26.66或26.96下订单之前，会比较-0.37%和。实时查看GXPS价格图表，了解每日变化。

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF的最高价格是28.43。在23.03 - 28.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF的绩效。

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票的最低价格是多少？

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF（GXPS）的最低价格为23.03。将其与当前的26.66和23.03 - 28.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GXPS股票是什么时候拆分的？

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.64和7.24%中可见。

日范围
26.57 26.72
年范围
23.03 28.43
前一天收盘价
26.64
开盘价
26.72
卖价
26.66
买价
26.96
最低价
26.57
最高价
26.72
交易量
60
日变化
0.08%
月变化
-0.37%
6个月变化
-5.38%
年变化
7.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%