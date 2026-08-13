GXPS: Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF
今日GXPS汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点26.57和高点26.72进行交易。
关注Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GXPS股票今天的价格是多少？
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票今天的定价为26.66。它在26.57 - 26.72范围内交易，昨天的收盘价为26.64，交易量达到60。GXPS的实时价格图表显示了这些更新。
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票是否支付股息？
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF目前的价值为26.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.24%和USD。实时查看图表以跟踪GXPS走势。
如何购买GXPS股票？
您可以以26.66的当前价格购买Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票。订单通常设置在26.66或26.96附近，而60和-0.22%显示市场活动。立即关注GXPS的实时图表更新。
如何投资GXPS股票？
投资Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF需要考虑年度范围23.03 - 28.43和当前价格26.66。许多人在以26.66或26.96下订单之前，会比较-0.37%和。实时查看GXPS价格图表，了解每日变化。
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF的最高价格是28.43。在23.03 - 28.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF的绩效。
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票的最低价格是多少？
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF（GXPS）的最低价格为23.03。将其与当前的26.66和23.03 - 28.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GXPS股票是什么时候拆分的？
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.64和7.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.64
- 开盘价
- 26.72
- 卖价
- 26.66
- 买价
- 26.96
- 最低价
- 26.57
- 最高价
- 26.72
- 交易量
- 60
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- -0.37%
- 6个月变化
- -5.38%
- 年变化
- 7.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%