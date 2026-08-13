GXPS股票今天的价格是多少？ Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票今天的定价为26.66。它在26.57 - 26.72范围内交易，昨天的收盘价为26.64，交易量达到60。GXPS的实时价格图表显示了这些更新。

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票是否支付股息？ Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF目前的价值为26.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.24%和USD。实时查看图表以跟踪GXPS走势。

如何购买GXPS股票？ 您可以以26.66的当前价格购买Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票。订单通常设置在26.66或26.96附近，而60和-0.22%显示市场活动。立即关注GXPS的实时图表更新。

如何投资GXPS股票？ 投资Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF需要考虑年度范围23.03 - 28.43和当前价格26.66。许多人在以26.66或26.96下订单之前，会比较-0.37%和。实时查看GXPS价格图表，了解每日变化。

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF的最高价格是28.43。在23.03 - 28.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF的绩效。

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF股票的最低价格是多少？ Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF（GXPS）的最低价格为23.03。将其与当前的26.66和23.03 - 28.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。