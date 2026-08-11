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GXPE: Global X Purecap MSCI Energy ETF
Курс GXPE за сегодня изменился на 4.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.68, а максимальная — 35.23.
Следите за динамикой Global X Purecap MSCI Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GXPE сегодня?
Global X Purecap MSCI Energy ETF (GXPE) сегодня оценивается на уровне 35.23. Инструмент торгуется в пределах 34.68 - 35.23, вчерашнее закрытие составило 33.67, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXPE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Purecap MSCI Energy ETF?
Global X Purecap MSCI Energy ETF в настоящее время оценивается в 35.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.46% и USD. Отслеживайте движения GXPE на графике в реальном времени.
Как купить акции GXPE?
Вы можете купить акции Global X Purecap MSCI Energy ETF (GXPE) по текущей цене 35.23. Ордера обычно размещаются около 35.23 или 35.53, тогда как 4 и 1.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXPE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GXPE?
Инвестирование в Global X Purecap MSCI Energy ETF предполагает учет годового диапазона 25.26 - 37.46 и текущей цены 35.23. Многие сравнивают 2.26% и 5.86% перед размещением ордеров на 35.23 или 35.53. Изучайте ежедневные изменения цены GXPE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Purecap MSCI Energy ETF?
Самая высокая цена Global X Purecap MSCI Energy ETF (GXPE) за последний год составила 37.46. Акции заметно колебались в пределах 25.26 - 37.46, сравнение с 33.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Purecap MSCI Energy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Purecap MSCI Energy ETF?
Самая низкая цена Global X Purecap MSCI Energy ETF (GXPE) за год составила 25.26. Сравнение с текущими 35.23 и 25.26 - 37.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXPE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GXPE?
В прошлом Global X Purecap MSCI Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.67 и 31.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.67
- Open
- 34.73
- Bid
- 35.23
- Ask
- 35.53
- Low
- 34.68
- High
- 35.23
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 4.63%
- Месячное изменение
- 2.26%
- 6-месячное изменение
- 5.86%
- Годовое изменение
- 31.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%