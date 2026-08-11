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GXPE: Global X Purecap MSCI Energy ETF

35.23 USD 1.56 (4.63%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GXPE за сегодня изменился на 4.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.68, а максимальная — 35.23.

Следите за динамикой Global X Purecap MSCI Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GXPE сегодня?

Global X Purecap MSCI Energy ETF (GXPE) сегодня оценивается на уровне 35.23. Инструмент торгуется в пределах 34.68 - 35.23, вчерашнее закрытие составило 33.67, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXPE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Purecap MSCI Energy ETF?

Global X Purecap MSCI Energy ETF в настоящее время оценивается в 35.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.46% и USD. Отслеживайте движения GXPE на графике в реальном времени.

Как купить акции GXPE?

Вы можете купить акции Global X Purecap MSCI Energy ETF (GXPE) по текущей цене 35.23. Ордера обычно размещаются около 35.23 или 35.53, тогда как 4 и 1.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXPE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GXPE?

Инвестирование в Global X Purecap MSCI Energy ETF предполагает учет годового диапазона 25.26 - 37.46 и текущей цены 35.23. Многие сравнивают 2.26% и 5.86% перед размещением ордеров на 35.23 или 35.53. Изучайте ежедневные изменения цены GXPE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Purecap MSCI Energy ETF?

Самая высокая цена Global X Purecap MSCI Energy ETF (GXPE) за последний год составила 37.46. Акции заметно колебались в пределах 25.26 - 37.46, сравнение с 33.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Purecap MSCI Energy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Purecap MSCI Energy ETF?

Самая низкая цена Global X Purecap MSCI Energy ETF (GXPE) за год составила 25.26. Сравнение с текущими 35.23 и 25.26 - 37.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXPE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GXPE?

В прошлом Global X Purecap MSCI Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.67 и 31.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.68 35.23
Годовой диапазон
25.26 37.46
Предыдущее закрытие
33.67
Open
34.73
Bid
35.23
Ask
35.53
Low
34.68
High
35.23
Объем
4
Дневное изменение
4.63%
Месячное изменение
2.26%
6-месячное изменение
5.86%
Годовое изменение
31.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%