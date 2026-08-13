GXPE: Global X Purecap MSCI Energy ETF
今日GXPE汇率已更改0.99%。当日，交易品种以低点35.39和高点35.58进行交易。
关注Global X Purecap MSCI Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GXPE股票今天的价格是多少？
Global X Purecap MSCI Energy ETF股票今天的定价为35.58。它在35.39 - 35.58范围内交易，昨天的收盘价为35.23，交易量达到2。GXPE的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Purecap MSCI Energy ETF股票是否支付股息？
Global X Purecap MSCI Energy ETF目前的价值为35.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.76%和USD。实时查看图表以跟踪GXPE走势。
如何购买GXPE股票？
您可以以35.58的当前价格购买Global X Purecap MSCI Energy ETF股票。订单通常设置在35.58或35.88附近，而2和0.54%显示市场活动。立即关注GXPE的实时图表更新。
如何投资GXPE股票？
投资Global X Purecap MSCI Energy ETF需要考虑年度范围25.26 - 37.46和当前价格35.58。许多人在以35.58或35.88下订单之前，会比较3.28%和。实时查看GXPE价格图表，了解每日变化。
Global X Purecap MSCI Energy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Purecap MSCI Energy ETF的最高价格是37.46。在25.26 - 37.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Purecap MSCI Energy ETF的绩效。
Global X Purecap MSCI Energy ETF股票的最低价格是多少？
Global X Purecap MSCI Energy ETF（GXPE）的最低价格为25.26。将其与当前的35.58和25.26 - 37.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXPE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GXPE股票是什么时候拆分的？
Global X Purecap MSCI Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.23和32.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.23
- 开盘价
- 35.39
- 卖价
- 35.58
- 买价
- 35.88
- 最低价
- 35.39
- 最高价
- 35.58
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.99%
- 月变化
- 3.28%
- 6个月变化
- 6.91%
- 年变化
- 32.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%