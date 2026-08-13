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GXPE: Global X Purecap MSCI Energy ETF

35.58 USD 0.35 (0.99%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GXPE汇率已更改0.99%。当日，交易品种以低点35.39和高点35.58进行交易。

关注Global X Purecap MSCI Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GXPE股票今天的价格是多少？

Global X Purecap MSCI Energy ETF股票今天的定价为35.58。它在35.39 - 35.58范围内交易，昨天的收盘价为35.23，交易量达到2。GXPE的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Purecap MSCI Energy ETF股票是否支付股息？

Global X Purecap MSCI Energy ETF目前的价值为35.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.76%和USD。实时查看图表以跟踪GXPE走势。

如何购买GXPE股票？

您可以以35.58的当前价格购买Global X Purecap MSCI Energy ETF股票。订单通常设置在35.58或35.88附近，而2和0.54%显示市场活动。立即关注GXPE的实时图表更新。

如何投资GXPE股票？

投资Global X Purecap MSCI Energy ETF需要考虑年度范围25.26 - 37.46和当前价格35.58。许多人在以35.58或35.88下订单之前，会比较3.28%和。实时查看GXPE价格图表，了解每日变化。

Global X Purecap MSCI Energy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Purecap MSCI Energy ETF的最高价格是37.46。在25.26 - 37.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Purecap MSCI Energy ETF的绩效。

Global X Purecap MSCI Energy ETF股票的最低价格是多少？

Global X Purecap MSCI Energy ETF（GXPE）的最低价格为25.26。将其与当前的35.58和25.26 - 37.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXPE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GXPE股票是什么时候拆分的？

Global X Purecap MSCI Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.23和32.76%中可见。

日范围
35.39 35.58
年范围
25.26 37.46
前一天收盘价
35.23
开盘价
35.39
卖价
35.58
买价
35.88
最低价
35.39
最高价
35.58
交易量
2
日变化
0.99%
月变化
3.28%
6个月变化
6.91%
年变化
32.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%