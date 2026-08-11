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GXPD: Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF
Курс GXPD за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.00, а максимальная — 27.21.
Следите за динамикой Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GXPD сегодня?
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) сегодня оценивается на уровне 27.15. Инструмент торгуется в пределах 27.00 - 27.21, вчерашнее закрытие составило 27.06, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXPD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF?
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF в настоящее время оценивается в 27.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.76% и USD. Отслеживайте движения GXPD на графике в реальном времени.
Как купить акции GXPD?
Вы можете купить акции Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) по текущей цене 27.15. Ордера обычно размещаются около 27.15 или 27.45, тогда как 49 и 0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXPD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GXPD?
Инвестирование в Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF предполагает учет годового диапазона 22.84 - 27.87 и текущей цены 27.15. Многие сравнивают -0.18% и 9.17% перед размещением ордеров на 27.15 или 27.45. Изучайте ежедневные изменения цены GXPD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF?
Самая высокая цена Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) за последний год составила 27.87. Акции заметно колебались в пределах 22.84 - 27.87, сравнение с 27.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF?
Самая низкая цена Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) за год составила 22.84. Сравнение с текущими 27.15 и 22.84 - 27.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXPD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GXPD?
В прошлом Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.06 и 6.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.06
- Open
- 27.02
- Bid
- 27.15
- Ask
- 27.45
- Low
- 27.00
- High
- 27.21
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- -0.18%
- 6-месячное изменение
- 9.17%
- Годовое изменение
- 6.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%