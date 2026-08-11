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GXPD: Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF

27.15 USD 0.09 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GXPD за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.00, а максимальная — 27.21.

Следите за динамикой Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GXPD сегодня?

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) сегодня оценивается на уровне 27.15. Инструмент торгуется в пределах 27.00 - 27.21, вчерашнее закрытие составило 27.06, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXPD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF?

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF в настоящее время оценивается в 27.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.76% и USD. Отслеживайте движения GXPD на графике в реальном времени.

Как купить акции GXPD?

Вы можете купить акции Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) по текущей цене 27.15. Ордера обычно размещаются около 27.15 или 27.45, тогда как 49 и 0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXPD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GXPD?

Инвестирование в Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF предполагает учет годового диапазона 22.84 - 27.87 и текущей цены 27.15. Многие сравнивают -0.18% и 9.17% перед размещением ордеров на 27.15 или 27.45. Изучайте ежедневные изменения цены GXPD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF?

Самая высокая цена Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) за последний год составила 27.87. Акции заметно колебались в пределах 22.84 - 27.87, сравнение с 27.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF?

Самая низкая цена Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) за год составила 22.84. Сравнение с текущими 27.15 и 22.84 - 27.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXPD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GXPD?

В прошлом Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.06 и 6.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.00 27.21
Годовой диапазон
22.84 27.87
Предыдущее закрытие
27.06
Open
27.02
Bid
27.15
Ask
27.45
Low
27.00
High
27.21
Объем
49
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
-0.18%
6-месячное изменение
9.17%
Годовое изменение
6.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%