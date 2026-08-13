GXPD: Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF
今日GXPD汇率已更改-0.70%。当日，交易品种以低点26.94和高点26.99进行交易。
关注Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GXPD股票今天的价格是多少？
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票今天的定价为26.96。它在26.94 - 26.99范围内交易，昨天的收盘价为27.15，交易量达到17。GXPD的实时价格图表显示了这些更新。
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票是否支付股息？
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF目前的价值为26.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.02%和USD。实时查看图表以跟踪GXPD走势。
如何购买GXPD股票？
您可以以26.96的当前价格购买Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票。订单通常设置在26.96或27.26附近，而17和0.04%显示市场活动。立即关注GXPD的实时图表更新。
如何投资GXPD股票？
投资Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF需要考虑年度范围22.84 - 27.87和当前价格26.96。许多人在以26.96或27.26下订单之前，会比较-0.88%和。实时查看GXPD价格图表，了解每日变化。
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF的最高价格是27.87。在22.84 - 27.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF的绩效。
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票的最低价格是多少？
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF（GXPD）的最低价格为22.84。将其与当前的26.96和22.84 - 27.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXPD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GXPD股票是什么时候拆分的？
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.15和6.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.15
- 开盘价
- 26.95
- 卖价
- 26.96
- 买价
- 27.26
- 最低价
- 26.94
- 最高价
- 26.99
- 交易量
- 17
- 日变化
- -0.70%
- 月变化
- -0.88%
- 6个月变化
- 8.40%
- 年变化
- 6.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%