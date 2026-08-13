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GXPD: Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF

26.96 USD 0.19 (0.70%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GXPD汇率已更改-0.70%。当日，交易品种以低点26.94和高点26.99进行交易。

关注Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GXPD股票今天的价格是多少？

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票今天的定价为26.96。它在26.94 - 26.99范围内交易，昨天的收盘价为27.15，交易量达到17。GXPD的实时价格图表显示了这些更新。

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票是否支付股息？

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF目前的价值为26.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.02%和USD。实时查看图表以跟踪GXPD走势。

如何购买GXPD股票？

您可以以26.96的当前价格购买Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票。订单通常设置在26.96或27.26附近，而17和0.04%显示市场活动。立即关注GXPD的实时图表更新。

如何投资GXPD股票？

投资Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF需要考虑年度范围22.84 - 27.87和当前价格26.96。许多人在以26.96或27.26下订单之前，会比较-0.88%和。实时查看GXPD价格图表，了解每日变化。

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF的最高价格是27.87。在22.84 - 27.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF的绩效。

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票的最低价格是多少？

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF（GXPD）的最低价格为22.84。将其与当前的26.96和22.84 - 27.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXPD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GXPD股票是什么时候拆分的？

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.15和6.02%中可见。

日范围
26.94 26.99
年范围
22.84 27.87
前一天收盘价
27.15
开盘价
26.95
卖价
26.96
买价
27.26
最低价
26.94
最高价
26.99
交易量
17
日变化
-0.70%
月变化
-0.88%
6个月变化
8.40%
年变化
6.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%