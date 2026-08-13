GXPD股票今天的价格是多少？ Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票今天的定价为26.96。它在26.94 - 26.99范围内交易，昨天的收盘价为27.15，交易量达到17。GXPD的实时价格图表显示了这些更新。

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票是否支付股息？ Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF目前的价值为26.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.02%和USD。实时查看图表以跟踪GXPD走势。

如何购买GXPD股票？ 您可以以26.96的当前价格购买Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票。订单通常设置在26.96或27.26附近，而17和0.04%显示市场活动。立即关注GXPD的实时图表更新。

如何投资GXPD股票？ 投资Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF需要考虑年度范围22.84 - 27.87和当前价格26.96。许多人在以26.96或27.26下订单之前，会比较-0.88%和。实时查看GXPD价格图表，了解每日变化。

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF的最高价格是27.87。在22.84 - 27.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF的绩效。

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF股票的最低价格是多少？ Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF（GXPD）的最低价格为22.84。将其与当前的26.96和22.84 - 27.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXPD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。