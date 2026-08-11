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GXPC: Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
Курс GXPC за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.07, а максимальная — 30.35.
Следите за динамикой Global X PureCap MSCI Communication Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GXPC сегодня?
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) сегодня оценивается на уровне 30.35. Инструмент торгуется в пределах 30.07 - 30.35, вчерашнее закрытие составило 30.24, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXPC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X PureCap MSCI Communication Services ETF?
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF в настоящее время оценивается в 30.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.33% и USD. Отслеживайте движения GXPC на графике в реальном времени.
Как купить акции GXPC?
Вы можете купить акции Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) по текущей цене 30.35. Ордера обычно размещаются около 30.35 или 30.65, тогда как 39 и 0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXPC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GXPC?
Инвестирование в Global X PureCap MSCI Communication Services ETF предполагает учет годового диапазона 25.94 - 33.43 и текущей цены 30.35. Многие сравнивают -1.04% и 3.37% перед размещением ордеров на 30.35 или 30.65. Изучайте ежедневные изменения цены GXPC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X PureCap MSCI Communication Services ETF?
Самая высокая цена Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) за последний год составила 33.43. Акции заметно колебались в пределах 25.94 - 33.43, сравнение с 30.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X PureCap MSCI Communication Services ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X PureCap MSCI Communication Services ETF?
Самая низкая цена Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) за год составила 25.94. Сравнение с текущими 30.35 и 25.94 - 33.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXPC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GXPC?
В прошлом Global X PureCap MSCI Communication Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.24 и 16.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.24
- Open
- 30.07
- Bid
- 30.35
- Ask
- 30.65
- Low
- 30.07
- High
- 30.35
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- -1.04%
- 6-месячное изменение
- 3.37%
- Годовое изменение
- 16.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%