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GXPC: Global X PureCap MSCI Communication Services ETF

30.35 USD 0.11 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GXPC за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.07, а максимальная — 30.35.

Следите за динамикой Global X PureCap MSCI Communication Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GXPC сегодня?

Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) сегодня оценивается на уровне 30.35. Инструмент торгуется в пределах 30.07 - 30.35, вчерашнее закрытие составило 30.24, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXPC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X PureCap MSCI Communication Services ETF?

Global X PureCap MSCI Communication Services ETF в настоящее время оценивается в 30.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.33% и USD. Отслеживайте движения GXPC на графике в реальном времени.

Как купить акции GXPC?

Вы можете купить акции Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) по текущей цене 30.35. Ордера обычно размещаются около 30.35 или 30.65, тогда как 39 и 0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXPC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GXPC?

Инвестирование в Global X PureCap MSCI Communication Services ETF предполагает учет годового диапазона 25.94 - 33.43 и текущей цены 30.35. Многие сравнивают -1.04% и 3.37% перед размещением ордеров на 30.35 или 30.65. Изучайте ежедневные изменения цены GXPC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X PureCap MSCI Communication Services ETF?

Самая высокая цена Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) за последний год составила 33.43. Акции заметно колебались в пределах 25.94 - 33.43, сравнение с 30.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X PureCap MSCI Communication Services ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X PureCap MSCI Communication Services ETF?

Самая низкая цена Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) за год составила 25.94. Сравнение с текущими 30.35 и 25.94 - 33.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXPC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GXPC?

В прошлом Global X PureCap MSCI Communication Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.24 и 16.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.07 30.35
Годовой диапазон
25.94 33.43
Предыдущее закрытие
30.24
Open
30.07
Bid
30.35
Ask
30.65
Low
30.07
High
30.35
Объем
39
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
-1.04%
6-месячное изменение
3.37%
Годовое изменение
16.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%