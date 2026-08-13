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GXPC: Global X PureCap MSCI Communication Services ETF

29.71 USD 0.64 (2.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GXPC汇率已更改-2.11%。当日，交易品种以低点29.71和高点30.29进行交易。

关注Global X PureCap MSCI Communication Services ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GXPC股票今天的价格是多少？

Global X PureCap MSCI Communication Services ETF股票今天的定价为29.71。它在29.71 - 30.29范围内交易，昨天的收盘价为30.35，交易量达到46。GXPC的实时价格图表显示了这些更新。

Global X PureCap MSCI Communication Services ETF股票是否支付股息？

Global X PureCap MSCI Communication Services ETF目前的价值为29.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.88%和USD。实时查看图表以跟踪GXPC走势。

如何购买GXPC股票？

您可以以29.71的当前价格购买Global X PureCap MSCI Communication Services ETF股票。订单通常设置在29.71或30.01附近，而46和-1.91%显示市场活动。立即关注GXPC的实时图表更新。

如何投资GXPC股票？

投资Global X PureCap MSCI Communication Services ETF需要考虑年度范围25.94 - 33.43和当前价格29.71。许多人在以29.71或30.01下订单之前，会比较-3.13%和。实时查看GXPC价格图表，了解每日变化。

Global X PureCap MSCI Communication Services ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X PureCap MSCI Communication Services ETF的最高价格是33.43。在25.94 - 33.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X PureCap MSCI Communication Services ETF的绩效。

Global X PureCap MSCI Communication Services ETF股票的最低价格是多少？

Global X PureCap MSCI Communication Services ETF（GXPC）的最低价格为25.94。将其与当前的29.71和25.94 - 33.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXPC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GXPC股票是什么时候拆分的？

Global X PureCap MSCI Communication Services ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.35和13.88%中可见。

日范围
29.71 30.29
年范围
25.94 33.43
前一天收盘价
30.35
开盘价
30.29
卖价
29.71
买价
30.01
最低价
29.71
最高价
30.29
交易量
46
日变化
-2.11%
月变化
-3.13%
6个月变化
1.19%
年变化
13.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%