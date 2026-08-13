GXPC: Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
今日GXPC汇率已更改-2.11%。当日，交易品种以低点29.71和高点30.29进行交易。
关注Global X PureCap MSCI Communication Services ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GXPC股票今天的价格是多少？
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF股票今天的定价为29.71。它在29.71 - 30.29范围内交易，昨天的收盘价为30.35，交易量达到46。GXPC的实时价格图表显示了这些更新。
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF股票是否支付股息？
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF目前的价值为29.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.88%和USD。实时查看图表以跟踪GXPC走势。
如何购买GXPC股票？
您可以以29.71的当前价格购买Global X PureCap MSCI Communication Services ETF股票。订单通常设置在29.71或30.01附近，而46和-1.91%显示市场活动。立即关注GXPC的实时图表更新。
如何投资GXPC股票？
投资Global X PureCap MSCI Communication Services ETF需要考虑年度范围25.94 - 33.43和当前价格29.71。许多人在以29.71或30.01下订单之前，会比较-3.13%和。实时查看GXPC价格图表，了解每日变化。
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X PureCap MSCI Communication Services ETF的最高价格是33.43。在25.94 - 33.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X PureCap MSCI Communication Services ETF的绩效。
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF股票的最低价格是多少？
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF（GXPC）的最低价格为25.94。将其与当前的29.71和25.94 - 33.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXPC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GXPC股票是什么时候拆分的？
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.35和13.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.35
- 开盘价
- 30.29
- 卖价
- 29.71
- 买价
- 30.01
- 最低价
- 29.71
- 最高价
- 30.29
- 交易量
- 46
- 日变化
- -2.11%
- 月变化
- -3.13%
- 6个月变化
- 1.19%
- 年变化
- 13.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%