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GXIG: Global X Investment Grade Corporate Bond ETF
Курс GXIG за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.45, а максимальная — 24.46.
Следите за динамикой Global X Investment Grade Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GXIG сегодня?
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) сегодня оценивается на уровне 24.46. Инструмент торгуется в пределах 24.45 - 24.46, вчерашнее закрытие составило 24.40, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Investment Grade Corporate Bond ETF?
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.59% и USD. Отслеживайте движения GXIG на графике в реальном времени.
Как купить акции GXIG?
Вы можете купить акции Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) по текущей цене 24.46. Ордера обычно размещаются около 24.46 или 24.76, тогда как 5 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GXIG?
Инвестирование в Global X Investment Grade Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.28 - 26.35 и текущей цены 24.46. Многие сравнивают 0.04% и -3.39% перед размещением ордеров на 24.46 или 24.76. Изучайте ежедневные изменения цены GXIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Investment Grade Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) за последний год составила 26.35. Акции заметно колебались в пределах 23.28 - 26.35, сравнение с 24.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Investment Grade Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Investment Grade Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) за год составила 23.28. Сравнение с текущими 24.46 и 23.28 - 26.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GXIG?
В прошлом Global X Investment Grade Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.40 и -3.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.40
- Open
- 24.45
- Bid
- 24.46
- Ask
- 24.76
- Low
- 24.45
- High
- 24.46
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -3.39%
- Годовое изменение
- -3.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%