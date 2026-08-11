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GXIG: Global X Investment Grade Corporate Bond ETF

24.46 USD 0.06 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GXIG за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.45, а максимальная — 24.46.

Следите за динамикой Global X Investment Grade Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GXIG сегодня?

Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) сегодня оценивается на уровне 24.46. Инструмент торгуется в пределах 24.45 - 24.46, вчерашнее закрытие составило 24.40, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Investment Grade Corporate Bond ETF?

Global X Investment Grade Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.59% и USD. Отслеживайте движения GXIG на графике в реальном времени.

Как купить акции GXIG?

Вы можете купить акции Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) по текущей цене 24.46. Ордера обычно размещаются около 24.46 или 24.76, тогда как 5 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GXIG?

Инвестирование в Global X Investment Grade Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.28 - 26.35 и текущей цены 24.46. Многие сравнивают 0.04% и -3.39% перед размещением ордеров на 24.46 или 24.76. Изучайте ежедневные изменения цены GXIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) за последний год составила 26.35. Акции заметно колебались в пределах 23.28 - 26.35, сравнение с 24.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Investment Grade Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) за год составила 23.28. Сравнение с текущими 24.46 и 23.28 - 26.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GXIG?

В прошлом Global X Investment Grade Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.40 и -3.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.45 24.46
Годовой диапазон
23.28 26.35
Предыдущее закрытие
24.40
Open
24.45
Bid
24.46
Ask
24.76
Low
24.45
High
24.46
Объем
5
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-3.39%
Годовое изменение
-3.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%