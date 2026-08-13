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GXIG: Global X Investment Grade Corporate Bond ETF

24.37 USD 0.09 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GXIG汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点24.37和高点24.37进行交易。

关注Global X Investment Grade Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GXIG股票今天的价格是多少？

Global X Investment Grade Corporate Bond ETF股票今天的定价为24.37。它在24.37 - 24.37范围内交易，昨天的收盘价为24.46，交易量达到1。GXIG的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Investment Grade Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

Global X Investment Grade Corporate Bond ETF目前的价值为24.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.94%和USD。实时查看图表以跟踪GXIG走势。

如何购买GXIG股票？

您可以以24.37的当前价格购买Global X Investment Grade Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在24.37或24.67附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GXIG的实时图表更新。

如何投资GXIG股票？

投资Global X Investment Grade Corporate Bond ETF需要考虑年度范围23.28 - 26.35和当前价格24.37。许多人在以24.37或24.67下订单之前，会比较-0.33%和。实时查看GXIG价格图表，了解每日变化。

Global X Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Investment Grade Corporate Bond ETF的最高价格是26.35。在23.28 - 26.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Investment Grade Corporate Bond ETF的绩效。

Global X Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Global X Investment Grade Corporate Bond ETF（GXIG）的最低价格为23.28。将其与当前的24.37和23.28 - 26.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GXIG股票是什么时候拆分的？

Global X Investment Grade Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.46和-3.94%中可见。

日范围
24.37 24.37
年范围
23.28 26.35
前一天收盘价
24.46
开盘价
24.37
卖价
24.37
买价
24.67
最低价
24.37
最高价
24.37
交易量
1
日变化
-0.37%
月变化
-0.33%
6个月变化
-3.74%
年变化
-3.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%