GXIG: Global X Investment Grade Corporate Bond ETF
今日GXIG汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点24.37和高点24.37进行交易。
关注Global X Investment Grade Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GXIG股票今天的价格是多少？
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF股票今天的定价为24.37。它在24.37 - 24.37范围内交易，昨天的收盘价为24.46，交易量达到1。GXIG的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF目前的价值为24.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.94%和USD。实时查看图表以跟踪GXIG走势。
如何购买GXIG股票？
您可以以24.37的当前价格购买Global X Investment Grade Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在24.37或24.67附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GXIG的实时图表更新。
如何投资GXIG股票？
投资Global X Investment Grade Corporate Bond ETF需要考虑年度范围23.28 - 26.35和当前价格24.37。许多人在以24.37或24.67下订单之前，会比较-0.33%和。实时查看GXIG价格图表，了解每日变化。
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Investment Grade Corporate Bond ETF的最高价格是26.35。在23.28 - 26.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Investment Grade Corporate Bond ETF的绩效。
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF（GXIG）的最低价格为23.28。将其与当前的24.37和23.28 - 26.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GXIG股票是什么时候拆分的？
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.46和-3.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.46
- 开盘价
- 24.37
- 卖价
- 24.37
- 买价
- 24.67
- 最低价
- 24.37
- 最高价
- 24.37
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- -0.33%
- 6个月变化
- -3.74%
- 年变化
- -3.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%