- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GXC: SPDR S&P China ETF
Курс GXC за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.76, а максимальная — 93.48.
Следите за динамикой SPDR S&P China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GXC
- World Markets Watchlist: August 10, 2026
- Is China's Reflation Trend Running Out Of Steam?
- Global Outlook Marred By Further Slide In Emerging Market Business Confidence
- Weekly Commentary: Bessent's Gambit
- Manufacturing Growth Returns To ASEAN Region As U.S. Factories Report Slowdown
- China's Politburo Strikes A Supportive Tone But Offers Few Tangible Measures
- Geography, Geopolitics, And Gamesmanship Leave Little Room For Error In Energy Markets
- Weekly Commentary: Bond Yield Breakout
- China's AI Boom Is Powering Its Exports, But Can It Carry The Economy?
- Demand For Consumer Services Has Been Volatile So Far In 2026 Due To Middle East War
- Strong Earnings And A Goldilocks Economy Backstop Markets
- Weekly Commentary: Sloppy
- Opening The Aperture On Global Investing
- Global Economic Outlook: July 2026 - Mid-Year Forecast Update
- A Bottom Is In For U.S.-China Trade
- Fiera Capital Global Asset Allocation - July 2026 Market Update
- Global Goods Trade Falls For Second Month In June As Boost From Inventory Building Fades
- China Slowdown Worse Than Expected On Weak Domestic Demand
- China's Trade Grows At The Fastest Pace Since 2021
- World Markets Watchlist: July 13, 2026
- Weekly Commentary: Currency Pegs And Carry Trades
- 3 Key Questions For China’s Second Half Of 2026
- Moderate Chinese Inflation Won’t Stand In The Way Of A Rate Cut
- Global Employment Falls For Second Month In June Amid Subdued Growth Expectations
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GXC сегодня?
SPDR S&P China ETF (GXC) сегодня оценивается на уровне 93.45. Инструмент торгуется в пределах 92.76 - 93.48, вчерашнее закрытие составило 92.69, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P China ETF?
SPDR S&P China ETF в настоящее время оценивается в 93.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.76% и USD. Отслеживайте движения GXC на графике в реальном времени.
Как купить акции GXC?
Вы можете купить акции SPDR S&P China ETF (GXC) по текущей цене 93.45. Ордера обычно размещаются около 93.45 или 93.75, тогда как 24 и 0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GXC?
Инвестирование в SPDR S&P China ETF предполагает учет годового диапазона 85.12 - 101.16 и текущей цены 93.45. Многие сравнивают 2.24% и -4.27% перед размещением ордеров на 93.45 или 93.75. Изучайте ежедневные изменения цены GXC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P China ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P China ETF (GXC) за последний год составила 101.16. Акции заметно колебались в пределах 85.12 - 101.16, сравнение с 92.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P China ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P China ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P China ETF (GXC) за год составила 85.12. Сравнение с текущими 93.45 и 85.12 - 101.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GXC?
В прошлом SPDR S&P China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 92.69 и -6.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 92.69
- Open
- 92.85
- Bid
- 93.45
- Ask
- 93.75
- Low
- 92.76
- High
- 93.48
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 2.24%
- 6-месячное изменение
- -4.27%
- Годовое изменение
- -6.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%