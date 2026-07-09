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GXC: SPDR S&P China ETF

93.45 USD 0.76 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GXC за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.76, а максимальная — 93.48.

Следите за динамикой SPDR S&P China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GXC сегодня?

SPDR S&P China ETF (GXC) сегодня оценивается на уровне 93.45. Инструмент торгуется в пределах 92.76 - 93.48, вчерашнее закрытие составило 92.69, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GXC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P China ETF?

SPDR S&P China ETF в настоящее время оценивается в 93.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.76% и USD. Отслеживайте движения GXC на графике в реальном времени.

Как купить акции GXC?

Вы можете купить акции SPDR S&P China ETF (GXC) по текущей цене 93.45. Ордера обычно размещаются около 93.45 или 93.75, тогда как 24 и 0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GXC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GXC?

Инвестирование в SPDR S&P China ETF предполагает учет годового диапазона 85.12 - 101.16 и текущей цены 93.45. Многие сравнивают 2.24% и -4.27% перед размещением ордеров на 93.45 или 93.75. Изучайте ежедневные изменения цены GXC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P China ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P China ETF (GXC) за последний год составила 101.16. Акции заметно колебались в пределах 85.12 - 101.16, сравнение с 92.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P China ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P China ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P China ETF (GXC) за год составила 85.12. Сравнение с текущими 93.45 и 85.12 - 101.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GXC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GXC?

В прошлом SPDR S&P China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 92.69 и -6.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
92.76 93.48
Годовой диапазон
85.12 101.16
Предыдущее закрытие
92.69
Open
92.85
Bid
93.45
Ask
93.75
Low
92.76
High
93.48
Объем
24
Дневное изменение
0.82%
Месячное изменение
2.24%
6-месячное изменение
-4.27%
Годовое изменение
-6.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%