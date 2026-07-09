GXC: 中国ETF-SPDR S&P
今日GXC汇率已更改-2.01%。当日，交易品种以低点91.57和高点92.10进行交易。
关注中国ETF-SPDR S&P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- MN
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常见问题解答
GXC股票今天的价格是多少？
中国ETF-SPDR S&P股票今天的定价为91.57。它在91.57 - 92.10范围内交易，昨天的收盘价为93.45，交易量达到33。GXC的实时价格图表显示了这些更新。
中国ETF-SPDR S&P股票是否支付股息？
中国ETF-SPDR S&P目前的价值为91.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.63%和USD。实时查看图表以跟踪GXC走势。
如何购买GXC股票？
您可以以91.57的当前价格购买中国ETF-SPDR S&P股票。订单通常设置在91.57或91.87附近，而33和-0.58%显示市场活动。立即关注GXC的实时图表更新。
如何投资GXC股票？
投资中国ETF-SPDR S&P需要考虑年度范围85.12 - 101.16和当前价格91.57。许多人在以91.57或91.87下订单之前，会比较0.19%和。实时查看GXC价格图表，了解每日变化。
中国ETF-SPDR S&P股票的最高价格是多少？
在过去一年中，中国ETF-SPDR S&P的最高价格是101.16。在85.12 - 101.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪中国ETF-SPDR S&P的绩效。
中国ETF-SPDR S&P股票的最低价格是多少？
中国ETF-SPDR S&P（GXC）的最低价格为85.12。将其与当前的91.57和85.12 - 101.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GXC股票是什么时候拆分的？
中国ETF-SPDR S&P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、93.45和-8.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 93.45
- 开盘价
- 92.10
- 卖价
- 91.57
- 买价
- 91.87
- 最低价
- 91.57
- 最高价
- 92.10
- 交易量
- 33
- 日变化
- -2.01%
- 月变化
- 0.19%
- 6个月变化
- -6.20%
- 年变化
- -8.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%