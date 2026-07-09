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GXC: 中国ETF-SPDR S&P

91.57 USD 1.88 (2.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GXC汇率已更改-2.01%。当日，交易品种以低点91.57和高点92.10进行交易。

关注中国ETF-SPDR S&P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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GXC新闻

常见问题解答

GXC股票今天的价格是多少？

中国ETF-SPDR S&P股票今天的定价为91.57。它在91.57 - 92.10范围内交易，昨天的收盘价为93.45，交易量达到33。GXC的实时价格图表显示了这些更新。

中国ETF-SPDR S&P股票是否支付股息？

中国ETF-SPDR S&P目前的价值为91.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.63%和USD。实时查看图表以跟踪GXC走势。

如何购买GXC股票？

您可以以91.57的当前价格购买中国ETF-SPDR S&P股票。订单通常设置在91.57或91.87附近，而33和-0.58%显示市场活动。立即关注GXC的实时图表更新。

如何投资GXC股票？

投资中国ETF-SPDR S&P需要考虑年度范围85.12 - 101.16和当前价格91.57。许多人在以91.57或91.87下订单之前，会比较0.19%和。实时查看GXC价格图表，了解每日变化。

中国ETF-SPDR S&P股票的最高价格是多少？

在过去一年中，中国ETF-SPDR S&P的最高价格是101.16。在85.12 - 101.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪中国ETF-SPDR S&P的绩效。

中国ETF-SPDR S&P股票的最低价格是多少？

中国ETF-SPDR S&P（GXC）的最低价格为85.12。将其与当前的91.57和85.12 - 101.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GXC股票是什么时候拆分的？

中国ETF-SPDR S&P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、93.45和-8.63%中可见。

日范围
91.57 92.10
年范围
85.12 101.16
前一天收盘价
93.45
开盘价
92.10
卖价
91.57
买价
91.87
最低价
91.57
最高价
92.10
交易量
33
日变化
-2.01%
月变化
0.19%
6个月变化
-6.20%
年变化
-8.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%