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GWX: SPDR S&P International SmallCap ETF

45.61 USD 0.18 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GWX за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.61, а максимальная — 45.86.

Следите за динамикой SPDR S&P International SmallCap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GWX сегодня?

SPDR S&P International SmallCap ETF (GWX) сегодня оценивается на уровне 45.61. Инструмент торгуется в пределах 45.61 - 45.86, вчерашнее закрытие составило 45.79, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GWX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P International SmallCap ETF?

SPDR S&P International SmallCap ETF в настоящее время оценивается в 45.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.93% и USD. Отслеживайте движения GWX на графике в реальном времени.

Как купить акции GWX?

Вы можете купить акции SPDR S&P International SmallCap ETF (GWX) по текущей цене 45.61. Ордера обычно размещаются около 45.61 или 45.91, тогда как 44 и -0.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GWX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GWX?

Инвестирование в SPDR S&P International SmallCap ETF предполагает учет годового диапазона 40.75 - 47.22 и текущей цены 45.61. Многие сравнивают 5.14% и 0.24% перед размещением ордеров на 45.61 или 45.91. Изучайте ежедневные изменения цены GWX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P International SmallCap ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P International SmallCap ETF (GWX) за последний год составила 47.22. Акции заметно колебались в пределах 40.75 - 47.22, сравнение с 45.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P International SmallCap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P International SmallCap ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P International SmallCap ETF (GWX) за год составила 40.75. Сравнение с текущими 45.61 и 40.75 - 47.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GWX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GWX?

В прошлом SPDR S&P International SmallCap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.79 и 0.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.61 45.86
Годовой диапазон
40.75 47.22
Предыдущее закрытие
45.79
Open
45.86
Bid
45.61
Ask
45.91
Low
45.61
High
45.86
Объем
44
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
5.14%
6-месячное изменение
0.24%
Годовое изменение
0.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%