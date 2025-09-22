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GWX: SPDR S&P International SmallCap ETF
Курс GWX за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.61, а максимальная — 45.86.
Следите за динамикой SPDR S&P International SmallCap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GWX сегодня?
SPDR S&P International SmallCap ETF (GWX) сегодня оценивается на уровне 45.61. Инструмент торгуется в пределах 45.61 - 45.86, вчерашнее закрытие составило 45.79, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GWX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P International SmallCap ETF?
SPDR S&P International SmallCap ETF в настоящее время оценивается в 45.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.93% и USD. Отслеживайте движения GWX на графике в реальном времени.
Как купить акции GWX?
Вы можете купить акции SPDR S&P International SmallCap ETF (GWX) по текущей цене 45.61. Ордера обычно размещаются около 45.61 или 45.91, тогда как 44 и -0.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GWX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GWX?
Инвестирование в SPDR S&P International SmallCap ETF предполагает учет годового диапазона 40.75 - 47.22 и текущей цены 45.61. Многие сравнивают 5.14% и 0.24% перед размещением ордеров на 45.61 или 45.91. Изучайте ежедневные изменения цены GWX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P International SmallCap ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P International SmallCap ETF (GWX) за последний год составила 47.22. Акции заметно колебались в пределах 40.75 - 47.22, сравнение с 45.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P International SmallCap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P International SmallCap ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P International SmallCap ETF (GWX) за год составила 40.75. Сравнение с текущими 45.61 и 40.75 - 47.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GWX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GWX?
В прошлом SPDR S&P International SmallCap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.79 и 0.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.79
- Open
- 45.86
- Bid
- 45.61
- Ask
- 45.91
- Low
- 45.61
- High
- 45.86
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 5.14%
- 6-месячное изменение
- 0.24%
- Годовое изменение
- 0.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%