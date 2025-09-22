GWX: SPDR S&P International SmallCap ETF
今日GWX汇率已更改0.79%。当日，交易品种以低点45.83和高点46.11进行交易。
关注SPDR S&P International SmallCap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GWX股票今天的价格是多少？
SPDR S&P International SmallCap ETF股票今天的定价为45.97。它在45.83 - 46.11范围内交易，昨天的收盘价为45.61，交易量达到79。GWX的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P International SmallCap ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P International SmallCap ETF目前的价值为45.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.73%和USD。实时查看图表以跟踪GWX走势。
如何购买GWX股票？
您可以以45.97的当前价格购买SPDR S&P International SmallCap ETF股票。订单通常设置在45.97或46.27附近，而79和0.00%显示市场活动。立即关注GWX的实时图表更新。
如何投资GWX股票？
投资SPDR S&P International SmallCap ETF需要考虑年度范围40.75 - 47.22和当前价格45.97。许多人在以45.97或46.27下订单之前，会比较5.97%和。实时查看GWX价格图表，了解每日变化。
SPDR S&P International SmallCap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR S&P International SmallCap ETF的最高价格是47.22。在40.75 - 47.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P International SmallCap ETF的绩效。
SPDR S&P International SmallCap ETF股票的最低价格是多少？
SPDR S&P International SmallCap ETF（GWX）的最低价格为40.75。将其与当前的45.97和40.75 - 47.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GWX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GWX股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P International SmallCap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.61和1.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.61
- 开盘价
- 45.97
- 卖价
- 45.97
- 买价
- 46.27
- 最低价
- 45.83
- 最高价
- 46.11
- 交易量
- 79
- 日变化
- 0.79%
- 月变化
- 5.97%
- 6个月变化
- 1.03%
- 年变化
- 1.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%