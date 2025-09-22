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GWX: SPDR S&P International SmallCap ETF

45.97 USD 0.36 (0.79%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GWX汇率已更改0.79%。当日，交易品种以低点45.83和高点46.11进行交易。

关注SPDR S&P International SmallCap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GWX新闻

常见问题解答

GWX股票今天的价格是多少？

SPDR S&P International SmallCap ETF股票今天的定价为45.97。它在45.83 - 46.11范围内交易，昨天的收盘价为45.61，交易量达到79。GWX的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P International SmallCap ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P International SmallCap ETF目前的价值为45.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.73%和USD。实时查看图表以跟踪GWX走势。

如何购买GWX股票？

您可以以45.97的当前价格购买SPDR S&P International SmallCap ETF股票。订单通常设置在45.97或46.27附近，而79和0.00%显示市场活动。立即关注GWX的实时图表更新。

如何投资GWX股票？

投资SPDR S&P International SmallCap ETF需要考虑年度范围40.75 - 47.22和当前价格45.97。许多人在以45.97或46.27下订单之前，会比较5.97%和。实时查看GWX价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P International SmallCap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P International SmallCap ETF的最高价格是47.22。在40.75 - 47.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P International SmallCap ETF的绩效。

SPDR S&P International SmallCap ETF股票的最低价格是多少？

SPDR S&P International SmallCap ETF（GWX）的最低价格为40.75。将其与当前的45.97和40.75 - 47.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GWX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GWX股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P International SmallCap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.61和1.73%中可见。

日范围
45.83 46.11
年范围
40.75 47.22
前一天收盘价
45.61
开盘价
45.97
卖价
45.97
买价
46.27
最低价
45.83
最高价
46.11
交易量
79
日变化
0.79%
月变化
5.97%
6个月变化
1.03%
年变化
1.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%