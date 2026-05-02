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GVI: iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

105.18 USD 0.24 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GVI за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 105.16, а максимальная — 105.28.

Следите за динамикой iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GVI сегодня?

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) сегодня оценивается на уровне 105.18. Инструмент торгуется в пределах 105.16 - 105.28, вчерашнее закрытие составило 105.42, а торговый объем достиг 137. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GVI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF?

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF в настоящее время оценивается в 105.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.46% и USD. Отслеживайте движения GVI на графике в реальном времени.

Как купить акции GVI?

Вы можете купить акции iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) по текущей цене 105.18. Ордера обычно размещаются около 105.18 или 105.48, тогда как 137 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GVI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GVI?

Инвестирование в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF предполагает учет годового диапазона 105.00 - 108.34 и текущей цены 105.18. Многие сравнивают 0.08% и -2.37% перед размещением ордеров на 105.18 или 105.48. Изучайте ежедневные изменения цены GVI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF?

Самая высокая цена iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) за последний год составила 108.34. Акции заметно колебались в пределах 105.00 - 108.34, сравнение с 105.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF?

Самая низкая цена iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) за год составила 105.00. Сравнение с текущими 105.18 и 105.00 - 108.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GVI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GVI?

В прошлом iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 105.42 и -1.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
105.16 105.28
Годовой диапазон
105.00 108.34
Предыдущее закрытие
105.42
Open
105.28
Bid
105.18
Ask
105.48
Low
105.16
High
105.28
Объем
137
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-2.37%
Годовое изменение
-1.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%