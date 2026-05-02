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GVI: iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
Курс GVI за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 105.16, а максимальная — 105.28.
Следите за динамикой iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GVI сегодня?
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) сегодня оценивается на уровне 105.18. Инструмент торгуется в пределах 105.16 - 105.28, вчерашнее закрытие составило 105.42, а торговый объем достиг 137. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GVI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF?
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF в настоящее время оценивается в 105.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.46% и USD. Отслеживайте движения GVI на графике в реальном времени.
Как купить акции GVI?
Вы можете купить акции iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) по текущей цене 105.18. Ордера обычно размещаются около 105.18 или 105.48, тогда как 137 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GVI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GVI?
Инвестирование в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF предполагает учет годового диапазона 105.00 - 108.34 и текущей цены 105.18. Многие сравнивают 0.08% и -2.37% перед размещением ордеров на 105.18 или 105.48. Изучайте ежедневные изменения цены GVI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) за последний год составила 108.34. Акции заметно колебались в пределах 105.00 - 108.34, сравнение с 105.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) за год составила 105.00. Сравнение с текущими 105.18 и 105.00 - 108.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GVI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GVI?
В прошлом iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 105.42 и -1.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 105.42
- Open
- 105.28
- Bid
- 105.18
- Ask
- 105.48
- Low
- 105.16
- High
- 105.28
- Объем
- 137
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -2.37%
- Годовое изменение
- -1.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%