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GVI: iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

105.25 USD 0.07 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GVI汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点105.23和高点105.31进行交易。

关注iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GVI新闻

常见问题解答

GVI股票今天的价格是多少？

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF股票今天的定价为105.25。它在105.23 - 105.31范围内交易，昨天的收盘价为105.18，交易量达到136。GVI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF目前的价值为105.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.40%和USD。实时查看图表以跟踪GVI走势。

如何购买GVI股票？

您可以以105.25的当前价格购买iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF股票。订单通常设置在105.25或105.55附近，而136和-0.02%显示市场活动。立即关注GVI的实时图表更新。

如何投资GVI股票？

投资iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF需要考虑年度范围105.00 - 108.34和当前价格105.25。许多人在以105.25或105.55下订单之前，会比较0.14%和。实时查看GVI价格图表，了解每日变化。

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF的最高价格是108.34。在105.00 - 108.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF的绩效。

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF（GVI）的最低价格为105.00。将其与当前的105.25和105.00 - 108.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GVI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GVI股票是什么时候拆分的？

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、105.18和-1.40%中可见。

日范围
105.23 105.31
年范围
105.00 108.34
前一天收盘价
105.18
开盘价
105.27
卖价
105.25
买价
105.55
最低价
105.23
最高价
105.31
交易量
136
日变化
0.07%
月变化
0.14%
6个月变化
-2.30%
年变化
-1.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%