GVI: iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
今日GVI汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点105.23和高点105.31进行交易。
关注iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GVI新闻
- Central Banks Hold Steady As Semiconductor Volatility Returns
- Why Markets May Be Second-Guessing The U.S. Fed
- Why Global Bonds Matter Now
- Bond Markets Getting Oversold; Fed Funds Futures Indicate FOMC Will Stand Pat On July 29
- Fixed Income Outlook Q3 2026: Looking To The Data When Visibility Is Low
- Market Outlook: Getting Serious In Summer Markets
- Global Market Perspectives Q3 2026: The New Exceptionalism
- Mountain, Cliff, Or Ocean
- July Market Digest
- Inflation And Investing: What Sticky Prices Mean For Portfolios Today
- A Sturdier Foundation For Uncertain Markets
- Rupture And Resilience
- The Need For A New Portfolio Approach
- AI Financing Needs Do Not Override Cyclical Drivers Of Yield
- CIO Weekly: In Search Of Breadth
- Energy Shocks, Rising Yields, And The Case For Bonds
- Measuring What Matters In Public And Private Fixed Income
- The Top Retirement Trends That Are Reshaping Investing, Income And Longevity
- Many Trends Within The Same Market - Weekly Blog # 941
- Do Bonds Still Serve As A Traditional Diversifier For Equities?
- Beyond Cash: The Case For Short-Term Bonds
- Harder Questions: Neuberger CEO George Walker On Private Credit, AI, And Active Ownership
- May Market Digest
- Weekly Commentary: Gradually Transitioning To Suddenly
常见问题解答
GVI股票今天的价格是多少？
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF股票今天的定价为105.25。它在105.23 - 105.31范围内交易，昨天的收盘价为105.18，交易量达到136。GVI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF股票是否支付股息？
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF目前的价值为105.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.40%和USD。实时查看图表以跟踪GVI走势。
如何购买GVI股票？
您可以以105.25的当前价格购买iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF股票。订单通常设置在105.25或105.55附近，而136和-0.02%显示市场活动。立即关注GVI的实时图表更新。
如何投资GVI股票？
投资iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF需要考虑年度范围105.00 - 108.34和当前价格105.25。许多人在以105.25或105.55下订单之前，会比较0.14%和。实时查看GVI价格图表，了解每日变化。
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF的最高价格是108.34。在105.00 - 108.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF的绩效。
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF（GVI）的最低价格为105.00。将其与当前的105.25和105.00 - 108.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GVI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GVI股票是什么时候拆分的？
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、105.18和-1.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 105.18
- 开盘价
- 105.27
- 卖价
- 105.25
- 买价
- 105.55
- 最低价
- 105.23
- 最高价
- 105.31
- 交易量
- 136
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- -2.30%
- 年变化
- -1.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%