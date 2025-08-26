КотировкиРазделы
Валюты / GUT
Назад в Рынок акций США

GUT: Gabelli Utility Trust (The)

6.34 USD 0.09 (1.44%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GUT за сегодня изменился на 1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.28, а максимальная — 6.35.

Следите за динамикой Gabelli Utility Trust (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GUT

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GUT сегодня?

Gabelli Utility Trust (The) (GUT) сегодня оценивается на уровне 6.34. Инструмент торгуется в пределах 6.28 - 6.35, вчерашнее закрытие составило 6.25, а торговый объем достиг 239. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GUT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Utility Trust (The)?

Gabelli Utility Trust (The) в настоящее время оценивается в 6.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.01% и USD. Отслеживайте движения GUT на графике в реальном времени.

Как купить акции GUT?

Вы можете купить акции Gabelli Utility Trust (The) (GUT) по текущей цене 6.34. Ордера обычно размещаются около 6.34 или 6.64, тогда как 239 и 0.96% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GUT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GUT?

Инвестирование в Gabelli Utility Trust (The) предполагает учет годового диапазона 5.42 - 7.07 и текущей цены 6.34. Многие сравнивают -1.25% и 4.28% перед размещением ордеров на 6.34 или 6.64. Изучайте ежедневные изменения цены GUT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Utility Trust (The)?

Самая высокая цена Gabelli Utility Trust (The) (GUT) за последний год составила 7.07. Акции заметно колебались в пределах 5.42 - 7.07, сравнение с 6.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Utility Trust (The) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Utility Trust (The)?

Самая низкая цена Gabelli Utility Trust (The) (GUT) за год составила 5.42. Сравнение с текущими 6.34 и 5.42 - 7.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GUT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GUT?

В прошлом Gabelli Utility Trust (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.25 и 8.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.28 6.35
Годовой диапазон
5.42 7.07
Предыдущее закрытие
6.25
Open
6.28
Bid
6.34
Ask
6.64
Low
6.28
High
6.35
Объем
239
Дневное изменение
1.44%
Месячное изменение
-1.25%
6-месячное изменение
4.28%
Годовое изменение
8.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%