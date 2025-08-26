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GUT: Gabelli Utility Trust (The)
Курс GUT за сегодня изменился на 1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.28, а максимальная — 6.35.
Следите за динамикой Gabelli Utility Trust (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GUT сегодня?
Gabelli Utility Trust (The) (GUT) сегодня оценивается на уровне 6.34. Инструмент торгуется в пределах 6.28 - 6.35, вчерашнее закрытие составило 6.25, а торговый объем достиг 239. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GUT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Utility Trust (The)?
Gabelli Utility Trust (The) в настоящее время оценивается в 6.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.01% и USD. Отслеживайте движения GUT на графике в реальном времени.
Как купить акции GUT?
Вы можете купить акции Gabelli Utility Trust (The) (GUT) по текущей цене 6.34. Ордера обычно размещаются около 6.34 или 6.64, тогда как 239 и 0.96% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GUT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GUT?
Инвестирование в Gabelli Utility Trust (The) предполагает учет годового диапазона 5.42 - 7.07 и текущей цены 6.34. Многие сравнивают -1.25% и 4.28% перед размещением ордеров на 6.34 или 6.64. Изучайте ежедневные изменения цены GUT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Utility Trust (The)?
Самая высокая цена Gabelli Utility Trust (The) (GUT) за последний год составила 7.07. Акции заметно колебались в пределах 5.42 - 7.07, сравнение с 6.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Utility Trust (The) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Utility Trust (The)?
Самая низкая цена Gabelli Utility Trust (The) (GUT) за год составила 5.42. Сравнение с текущими 6.34 и 5.42 - 7.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GUT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GUT?
В прошлом Gabelli Utility Trust (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.25 и 8.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.25
- Open
- 6.28
- Bid
- 6.34
- Ask
- 6.64
- Low
- 6.28
- High
- 6.35
- Объем
- 239
- Дневное изменение
- 1.44%
- Месячное изменение
- -1.25%
- 6-месячное изменение
- 4.28%
- Годовое изменение
- 8.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%