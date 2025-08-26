Курс GUT за сегодня изменился на 1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.28, а максимальная — 6.35.

Следите за динамикой Gabelli Utility Trust (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.