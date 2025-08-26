GUT: Gabelli公用事业信托-普通股
今日GUT汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点6.36和高点6.40进行交易。
关注Gabelli公用事业信托-普通股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- MN
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常见问题解答
GUT股票今天的价格是多少？
Gabelli公用事业信托-普通股股票今天的定价为6.36。它在6.36 - 6.40范围内交易，昨天的收盘价为6.34，交易量达到84。GUT的实时价格图表显示了这些更新。
Gabelli公用事业信托-普通股股票是否支付股息？
Gabelli公用事业信托-普通股目前的价值为6.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.35%和USD。实时查看图表以跟踪GUT走势。
如何购买GUT股票？
您可以以6.36的当前价格购买Gabelli公用事业信托-普通股股票。订单通常设置在6.36或6.66附近，而84和-0.62%显示市场活动。立即关注GUT的实时图表更新。
如何投资GUT股票？
投资Gabelli公用事业信托-普通股需要考虑年度范围5.42 - 7.07和当前价格6.36。许多人在以6.36或6.66下订单之前，会比较-0.93%和。实时查看GUT价格图表，了解每日变化。
Gabelli公用事业信托-普通股股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gabelli公用事业信托-普通股的最高价格是7.07。在5.42 - 7.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli公用事业信托-普通股的绩效。
Gabelli公用事业信托-普通股股票的最低价格是多少？
Gabelli公用事业信托-普通股（GUT）的最低价格为5.42。将其与当前的6.36和5.42 - 7.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GUT股票是什么时候拆分的？
Gabelli公用事业信托-普通股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.34和8.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.34
- 开盘价
- 6.40
- 卖价
- 6.36
- 买价
- 6.66
- 最低价
- 6.36
- 最高价
- 6.40
- 交易量
- 84
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- -0.93%
- 6个月变化
- 4.61%
- 年变化
- 8.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%