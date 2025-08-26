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GUT: Gabelli公用事业信托-普通股

6.36 USD 0.02 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GUT汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点6.36和高点6.40进行交易。

关注Gabelli公用事业信托-普通股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
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GUT新闻

常见问题解答

GUT股票今天的价格是多少？

Gabelli公用事业信托-普通股股票今天的定价为6.36。它在6.36 - 6.40范围内交易，昨天的收盘价为6.34，交易量达到84。GUT的实时价格图表显示了这些更新。

Gabelli公用事业信托-普通股股票是否支付股息？

Gabelli公用事业信托-普通股目前的价值为6.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.35%和USD。实时查看图表以跟踪GUT走势。

如何购买GUT股票？

您可以以6.36的当前价格购买Gabelli公用事业信托-普通股股票。订单通常设置在6.36或6.66附近，而84和-0.62%显示市场活动。立即关注GUT的实时图表更新。

如何投资GUT股票？

投资Gabelli公用事业信托-普通股需要考虑年度范围5.42 - 7.07和当前价格6.36。许多人在以6.36或6.66下订单之前，会比较-0.93%和。实时查看GUT价格图表，了解每日变化。

Gabelli公用事业信托-普通股股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gabelli公用事业信托-普通股的最高价格是7.07。在5.42 - 7.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli公用事业信托-普通股的绩效。

Gabelli公用事业信托-普通股股票的最低价格是多少？

Gabelli公用事业信托-普通股（GUT）的最低价格为5.42。将其与当前的6.36和5.42 - 7.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GUT股票是什么时候拆分的？

Gabelli公用事业信托-普通股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.34和8.35%中可见。

日范围
6.36 6.40
年范围
5.42 7.07
前一天收盘价
6.34
开盘价
6.40
卖价
6.36
买价
6.66
最低价
6.36
最高价
6.40
交易量
84
日变化
0.32%
月变化
-0.93%
6个月变化
4.61%
年变化
8.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%