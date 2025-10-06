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GUSH: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares

39.27 USD 4.01 (11.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GUSH за сегодня изменился на 11.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.35, а максимальная — 39.42.

Следите за динамикой Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GUSH сегодня?

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) сегодня оценивается на уровне 39.27. Инструмент торгуется в пределах 36.35 - 39.42, вчерашнее закрытие составило 35.26, а торговый объем достиг 1409. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GUSH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares?

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares в настоящее время оценивается в 39.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 58.92% и USD. Отслеживайте движения GUSH на графике в реальном времени.

Как купить акции GUSH?

Вы можете купить акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) по текущей цене 39.27. Ордера обычно размещаются около 39.27 или 39.57, тогда как 1409 и 7.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GUSH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GUSH?

Инвестирование в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares предполагает учет годового диапазона 20.80 - 48.66 и текущей цены 39.27. Многие сравнивают 2.51% и 13.33% перед размещением ордеров на 39.27 или 39.57. Изучайте ежедневные изменения цены GUSH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) за последний год составила 48.66. Акции заметно колебались в пределах 20.80 - 48.66, сравнение с 35.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) за год составила 20.80. Сравнение с текущими 39.27 и 20.80 - 48.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GUSH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GUSH?

В прошлом Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.26 и 58.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.35 39.42
Годовой диапазон
20.80 48.66
Предыдущее закрытие
35.26
Open
36.50
Bid
39.27
Ask
39.57
Low
36.35
High
39.42
Объем
1.409 K
Дневное изменение
11.37%
Месячное изменение
2.51%
6-месячное изменение
13.33%
Годовое изменение
58.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%