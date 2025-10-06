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GUSH: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares
Курс GUSH за сегодня изменился на 11.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.35, а максимальная — 39.42.
Следите за динамикой Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GUSH сегодня?
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) сегодня оценивается на уровне 39.27. Инструмент торгуется в пределах 36.35 - 39.42, вчерашнее закрытие составило 35.26, а торговый объем достиг 1409. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GUSH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares?
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares в настоящее время оценивается в 39.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 58.92% и USD. Отслеживайте движения GUSH на графике в реальном времени.
Как купить акции GUSH?
Вы можете купить акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) по текущей цене 39.27. Ордера обычно размещаются около 39.27 или 39.57, тогда как 1409 и 7.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GUSH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GUSH?
Инвестирование в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares предполагает учет годового диапазона 20.80 - 48.66 и текущей цены 39.27. Многие сравнивают 2.51% и 13.33% перед размещением ордеров на 39.27 или 39.57. Изучайте ежедневные изменения цены GUSH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) за последний год составила 48.66. Акции заметно колебались в пределах 20.80 - 48.66, сравнение с 35.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) за год составила 20.80. Сравнение с текущими 39.27 и 20.80 - 48.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GUSH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GUSH?
В прошлом Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.26 и 58.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.26
- Open
- 36.50
- Bid
- 39.27
- Ask
- 39.57
- Low
- 36.35
- High
- 39.42
- Объем
- 1.409 K
- Дневное изменение
- 11.37%
- Месячное изменение
- 2.51%
- 6-месячное изменение
- 13.33%
- Годовое изменение
- 58.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%