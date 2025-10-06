Какова цена акций GUSH сегодня? Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) сегодня оценивается на уровне 39.27. Инструмент торгуется в пределах 36.35 - 39.42, вчерашнее закрытие составило 35.26, а торговый объем достиг 1409. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GUSH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares? Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares в настоящее время оценивается в 39.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 58.92% и USD. Отслеживайте движения GUSH на графике в реальном времени.

Как купить акции GUSH? Вы можете купить акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) по текущей цене 39.27. Ордера обычно размещаются около 39.27 или 39.57, тогда как 1409 и 7.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GUSH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GUSH? Инвестирование в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares предполагает учет годового диапазона 20.80 - 48.66 и текущей цены 39.27. Многие сравнивают 2.51% и 13.33% перед размещением ордеров на 39.27 или 39.57. Изучайте ежедневные изменения цены GUSH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares? Самая высокая цена Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) за последний год составила 48.66. Акции заметно колебались в пределах 20.80 - 48.66, сравнение с 35.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares? Самая низкая цена Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) за год составила 20.80. Сравнение с текущими 39.27 и 20.80 - 48.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GUSH во всех подробностях на графике в реальном времени.