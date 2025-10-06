GUSH股票今天的价格是多少？ Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票今天的定价为40.38。它在38.86 - 40.60范围内交易，昨天的收盘价为39.27，交易量达到1191。GUSH的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票是否支付股息？ Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多目前的价值为40.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注63.42%和USD。实时查看图表以跟踪GUSH走势。

如何购买GUSH股票？ 您可以以40.38的当前价格购买Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票。订单通常设置在40.38或40.68附近，而1191和3.67%显示市场活动。立即关注GUSH的实时图表更新。

如何投资GUSH股票？ 投资Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多需要考虑年度范围20.80 - 48.66和当前价格40.38。许多人在以40.38或40.68下订单之前，会比较5.40%和。实时查看GUSH价格图表，了解每日变化。

Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多的最高价格是48.66。在20.80 - 48.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多的绩效。

Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票的最低价格是多少？ Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多（GUSH）的最低价格为20.80。将其与当前的40.38和20.80 - 48.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。