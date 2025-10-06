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GUSH: Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多

40.38 USD 1.11 (2.83%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GUSH汇率已更改2.83%。当日，交易品种以低点38.86和高点40.60进行交易。

关注Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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GUSH新闻

常见问题解答

GUSH股票今天的价格是多少？

Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票今天的定价为40.38。它在38.86 - 40.60范围内交易，昨天的收盘价为39.27，交易量达到1191。GUSH的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票是否支付股息？

Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多目前的价值为40.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注63.42%和USD。实时查看图表以跟踪GUSH走势。

如何购买GUSH股票？

您可以以40.38的当前价格购买Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票。订单通常设置在40.38或40.68附近，而1191和3.67%显示市场活动。立即关注GUSH的实时图表更新。

如何投资GUSH股票？

投资Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多需要考虑年度范围20.80 - 48.66和当前价格40.38。许多人在以40.38或40.68下订单之前，会比较5.40%和。实时查看GUSH价格图表，了解每日变化。

Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多的最高价格是48.66。在20.80 - 48.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多的绩效。

Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票的最低价格是多少？

Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多（GUSH）的最低价格为20.80。将其与当前的40.38和20.80 - 48.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GUSH股票是什么时候拆分的？

Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.27和63.42%中可见。

日范围
38.86 40.60
年范围
20.80 48.66
前一天收盘价
39.27
开盘价
38.95
卖价
40.38
买价
40.68
最低价
38.86
最高价
40.60
交易量
1.191 K
日变化
2.83%
月变化
5.40%
6个月变化
16.54%
年变化
63.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%