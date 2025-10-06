GUSH: Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多
今日GUSH汇率已更改2.83%。当日，交易品种以低点38.86和高点40.60进行交易。
关注Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GUSH股票今天的价格是多少？
Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票今天的定价为40.38。它在38.86 - 40.60范围内交易，昨天的收盘价为39.27，交易量达到1191。GUSH的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票是否支付股息？
Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多目前的价值为40.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注63.42%和USD。实时查看图表以跟踪GUSH走势。
如何购买GUSH股票？
您可以以40.38的当前价格购买Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票。订单通常设置在40.38或40.68附近，而1191和3.67%显示市场活动。立即关注GUSH的实时图表更新。
如何投资GUSH股票？
投资Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多需要考虑年度范围20.80 - 48.66和当前价格40.38。许多人在以40.38或40.68下订单之前，会比较5.40%和。实时查看GUSH价格图表，了解每日变化。
Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多的最高价格是48.66。在20.80 - 48.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多的绩效。
Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多股票的最低价格是多少？
Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多（GUSH）的最低价格为20.80。将其与当前的40.38和20.80 - 48.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GUSH股票是什么时候拆分的？
Direxion每日标普油气出口与生产2倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.27和63.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.27
- 开盘价
- 38.95
- 卖价
- 40.38
- 买价
- 40.68
- 最低价
- 38.86
- 最高价
- 40.60
- 交易量
- 1.191 K
- 日变化
- 2.83%
- 月变化
- 5.40%
- 6个月变化
- 16.54%
- 年变化
- 63.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%