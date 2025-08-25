- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GUG: Guggenheim Active Allocation Fund of Beneficial Interest
Курс GUG за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.41, а максимальная — 15.53.
Следите за динамикой Guggenheim Active Allocation Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GUG
- CGO: Positioned For Continued Outperformance Of Foreign Markets
- SCD: Unique CEF Could Be Well-Positioned To Outperform In The Current Environment
- GUG CEF: Cautious About Dividend Coverage But Still An Attractive Buy (NYSE:GUG)
- SCD: A Reasonable Fund For Income Investors (NYSE:SCD)
- PGP: Fails To Live Up To Its Potential And Is Not Worth The Current Price (NYSE:PGP)
- GLO: The Yield Is Nice, But I Still Have Concerns
- GUG: Remaining Deeply Discounted, But No Clear Catalyst Could Keep It There (GUG)
- GUG: Ideal Time To Buy This Income CEF Before Interest Rate Cuts (NYSE:GUG)
- GUG: This Looks More Like A Bond Fund Than A Multi-Asset Fund (NYSE:GUG)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GUG сегодня?
Guggenheim Active Allocation Fund of Beneficial Interest (GUG) сегодня оценивается на уровне 15.41. Инструмент торгуется в пределах 15.41 - 15.53, вчерашнее закрытие составило 15.47, а торговый объем достиг 138. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Guggenheim Active Allocation Fund of Beneficial Interest?
Guggenheim Active Allocation Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 15.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.22% и USD. Отслеживайте движения GUG на графике в реальном времени.
Как купить акции GUG?
Вы можете купить акции Guggenheim Active Allocation Fund of Beneficial Interest (GUG) по текущей цене 15.41. Ордера обычно размещаются около 15.41 или 15.71, тогда как 138 и -0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GUG?
Инвестирование в Guggenheim Active Allocation Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 14.70 - 16.46 и текущей цены 15.41. Многие сравнивают -0.26% и -3.81% перед размещением ордеров на 15.41 или 15.71. Изучайте ежедневные изменения цены GUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Guggenheim Active Allocation Fund of Beneficial Interest?
Самая высокая цена Guggenheim Active Allocation Fund of Beneficial Interest (GUG) за последний год составила 16.46. Акции заметно колебались в пределах 14.70 - 16.46, сравнение с 15.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Guggenheim Active Allocation Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Guggenheim Active Allocation Fund of Beneficial Interest?
Самая низкая цена Guggenheim Active Allocation Fund of Beneficial Interest (GUG) за год составила 14.70. Сравнение с текущими 15.41 и 14.70 - 16.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GUG?
В прошлом Guggenheim Active Allocation Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.47 и -2.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.47
- Open
- 15.48
- Bid
- 15.41
- Ask
- 15.71
- Low
- 15.41
- High
- 15.53
- Объем
- 138
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- -0.26%
- 6-месячное изменение
- -3.81%
- Годовое изменение
- -2.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%