Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) сегодня оценивается на уровне 62.22. Инструмент торгуется в пределах 62.22 - 62.36, вчерашнее закрытие составило 61.91, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTPE в реальном времени.

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF в настоящее время оценивается в 62.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.48% и USD. Отслеживайте движения GTPE на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) по текущей цене 62.22. Ордера обычно размещаются около 62.22 или 62.52, тогда как 2 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTPE на графике в реальном времени.

Инвестирование в Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF предполагает учет годового диапазона 47.70 - 62.36 и текущей цены 62.22. Многие сравнивают 1.68% и 16.23% перед размещением ордеров на 62.22 или 62.52. Изучайте ежедневные изменения цены GTPE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) за последний год составила 62.36. Акции заметно колебались в пределах 47.70 - 62.36, сравнение с 61.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF на графике в реальном времени.