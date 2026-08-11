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GTPE: Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

62.22 USD 0.31 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GTPE за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.22, а максимальная — 62.36.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GTPE сегодня?

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) сегодня оценивается на уровне 62.22. Инструмент торгуется в пределах 62.22 - 62.36, вчерашнее закрытие составило 61.91, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTPE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF?

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF в настоящее время оценивается в 62.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.48% и USD. Отслеживайте движения GTPE на графике в реальном времени.

Как купить акции GTPE?

Вы можете купить акции Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) по текущей цене 62.22. Ордера обычно размещаются около 62.22 или 62.52, тогда как 2 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTPE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GTPE?

Инвестирование в Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF предполагает учет годового диапазона 47.70 - 62.36 и текущей цены 62.22. Многие сравнивают 1.68% и 16.23% перед размещением ордеров на 62.22 или 62.52. Изучайте ежедневные изменения цены GTPE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) за последний год составила 62.36. Акции заметно колебались в пределах 47.70 - 62.36, сравнение с 61.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) за год составила 47.70. Сравнение с текущими 62.22 и 47.70 - 62.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTPE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GTPE?

В прошлом Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.91 и 22.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
62.22 62.36
Годовой диапазон
47.70 62.36
Предыдущее закрытие
61.91
Open
62.36
Bid
62.22
Ask
62.52
Low
62.22
High
62.36
Объем
2
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
1.68%
6-месячное изменение
16.23%
Годовое изменение
22.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%