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GTPE: Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
Курс GTPE за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.22, а максимальная — 62.36.
Следите за динамикой Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GTPE сегодня?
Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) сегодня оценивается на уровне 62.22. Инструмент торгуется в пределах 62.22 - 62.36, вчерашнее закрытие составило 61.91, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTPE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF?
Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF в настоящее время оценивается в 62.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.48% и USD. Отслеживайте движения GTPE на графике в реальном времени.
Как купить акции GTPE?
Вы можете купить акции Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) по текущей цене 62.22. Ордера обычно размещаются около 62.22 или 62.52, тогда как 2 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTPE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GTPE?
Инвестирование в Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF предполагает учет годового диапазона 47.70 - 62.36 и текущей цены 62.22. Многие сравнивают 1.68% и 16.23% перед размещением ордеров на 62.22 или 62.52. Изучайте ежедневные изменения цены GTPE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) за последний год составила 62.36. Акции заметно колебались в пределах 47.70 - 62.36, сравнение с 61.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) за год составила 47.70. Сравнение с текущими 62.22 и 47.70 - 62.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTPE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GTPE?
В прошлом Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.91 и 22.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 61.91
- Open
- 62.36
- Bid
- 62.22
- Ask
- 62.52
- Low
- 62.22
- High
- 62.36
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- 1.68%
- 6-месячное изменение
- 16.23%
- Годовое изменение
- 22.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%