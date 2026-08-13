GTPE: Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
今日GTPE汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点62.22和高点62.36进行交易。
关注Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GTPE股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF股票今天的定价为62.22。它在62.22 - 62.36范围内交易，昨天的收盘价为61.91，交易量达到2。GTPE的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF目前的价值为62.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.48%和USD。实时查看图表以跟踪GTPE走势。
如何购买GTPE股票？
您可以以62.22的当前价格购买Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF股票。订单通常设置在62.22或62.52附近，而2和-0.22%显示市场活动。立即关注GTPE的实时图表更新。
如何投资GTPE股票？
投资Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF需要考虑年度范围47.70 - 62.36和当前价格62.22。许多人在以62.22或62.52下订单之前，会比较1.68%和。实时查看GTPE价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF的最高价格是62.36。在47.70 - 62.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF的绩效。
Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF（GTPE）的最低价格为47.70。将其与当前的62.22和47.70 - 62.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTPE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GTPE股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.91和22.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.91
- 开盘价
- 62.36
- 卖价
- 62.22
- 买价
- 62.52
- 最低价
- 62.22
- 最高价
- 62.36
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 1.68%
- 6个月变化
- 16.23%
- 年变化
- 22.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%