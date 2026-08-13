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GTPE: Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

62.22 USD 0.31 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GTPE汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点62.22和高点62.36进行交易。

关注Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

GTPE股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF股票今天的定价为62.22。它在62.22 - 62.36范围内交易，昨天的收盘价为61.91，交易量达到2。GTPE的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF目前的价值为62.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.48%和USD。实时查看图表以跟踪GTPE走势。

如何购买GTPE股票？

您可以以62.22的当前价格购买Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF股票。订单通常设置在62.22或62.52附近，而2和-0.22%显示市场活动。立即关注GTPE的实时图表更新。

如何投资GTPE股票？

投资Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF需要考虑年度范围47.70 - 62.36和当前价格62.22。许多人在以62.22或62.52下订单之前，会比较1.68%和。实时查看GTPE价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF的最高价格是62.36。在47.70 - 62.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF的绩效。

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF（GTPE）的最低价格为47.70。将其与当前的62.22和47.70 - 62.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTPE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GTPE股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.91和22.48%中可见。

日范围
62.22 62.36
年范围
47.70 62.36
前一天收盘价
61.91
开盘价
62.36
卖价
62.22
买价
62.52
最低价
62.22
最高价
62.36
交易量
2
日变化
0.50%
月变化
1.68%
6个月变化
16.23%
年变化
22.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%