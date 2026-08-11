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GTOS: Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
Курс GTOS за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.94, а максимальная — 24.94.
Следите за динамикой Invesco Short Duration Total Return Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GTOS сегодня?
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) сегодня оценивается на уровне 24.94. Инструмент торгуется в пределах 24.94 - 24.94, вчерашнее закрытие составило 24.92, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTOS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Short Duration Total Return Bond ETF?
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.23% и USD. Отслеживайте движения GTOS на графике в реальном времени.
Как купить акции GTOS?
Вы можете купить акции Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) по текущей цене 24.94. Ордера обычно размещаются около 24.94 или 25.24, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTOS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GTOS?
Инвестирование в Invesco Short Duration Total Return Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.81 - 25.27 и текущей цены 24.94. Многие сравнивают 0.20% и -0.91% перед размещением ордеров на 24.94 или 25.24. Изучайте ежедневные изменения цены GTOS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Short Duration Total Return Bond ETF?
Самая высокая цена Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) за последний год составила 25.27. Акции заметно колебались в пределах 24.81 - 25.27, сравнение с 24.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Short Duration Total Return Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Short Duration Total Return Bond ETF?
Самая низкая цена Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) за год составила 24.81. Сравнение с текущими 24.94 и 24.81 - 25.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTOS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GTOS?
В прошлом Invesco Short Duration Total Return Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.92 и -1.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.92
- Open
- 24.94
- Bid
- 24.94
- Ask
- 25.24
- Low
- 24.94
- High
- 24.94
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -0.91%
- Годовое изменение
- -1.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%