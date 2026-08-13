GTOS: Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
今日GTOS汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点24.94和高点24.94进行交易。
关注Invesco Short Duration Total Return Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GTOS股票今天的价格是多少？
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF股票今天的定价为24.94。它在24.94 - 24.94范围内交易，昨天的收盘价为24.92，交易量达到2。GTOS的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF股票是否支付股息？
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF目前的价值为24.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.23%和USD。实时查看图表以跟踪GTOS走势。
如何购买GTOS股票？
您可以以24.94的当前价格购买Invesco Short Duration Total Return Bond ETF股票。订单通常设置在24.94或25.24附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注GTOS的实时图表更新。
如何投资GTOS股票？
投资Invesco Short Duration Total Return Bond ETF需要考虑年度范围24.81 - 25.27和当前价格24.94。许多人在以24.94或25.24下订单之前，会比较0.20%和。实时查看GTOS价格图表，了解每日变化。
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Short Duration Total Return Bond ETF的最高价格是25.27。在24.81 - 25.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Short Duration Total Return Bond ETF的绩效。
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF（GTOS）的最低价格为24.81。将其与当前的24.94和24.81 - 25.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTOS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GTOS股票是什么时候拆分的？
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.92和-1.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.92
- 开盘价
- 24.94
- 卖价
- 24.94
- 买价
- 25.24
- 最低价
- 24.94
- 最高价
- 24.94
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- -0.91%
- 年变化
- -1.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%