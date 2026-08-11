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GTOP: Goldman Sachs Technology Opportunities ETF

49.61 USD 0.14 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GTOP за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.46, а максимальная — 49.68.

Следите за динамикой Goldman Sachs Technology Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GTOP сегодня?

Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) сегодня оценивается на уровне 49.61. Инструмент торгуется в пределах 49.46 - 49.68, вчерашнее закрытие составило 49.75, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTOP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Technology Opportunities ETF?

Goldman Sachs Technology Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 49.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.37% и USD. Отслеживайте движения GTOP на графике в реальном времени.

Как купить акции GTOP?

Вы можете купить акции Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) по текущей цене 49.61. Ордера обычно размещаются около 49.61 или 49.91, тогда как 39 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTOP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GTOP?

Инвестирование в Goldman Sachs Technology Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 34.43 - 50.59 и текущей цены 49.61. Многие сравнивают 4.95% и 33.76% перед размещением ордеров на 49.61 или 49.91. Изучайте ежедневные изменения цены GTOP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Technology Opportunities ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) за последний год составила 50.59. Акции заметно колебались в пределах 34.43 - 50.59, сравнение с 49.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Technology Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Technology Opportunities ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) за год составила 34.43. Сравнение с текущими 49.61 и 34.43 - 50.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTOP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GTOP?

В прошлом Goldman Sachs Technology Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.75 и 24.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.46 49.68
Годовой диапазон
34.43 50.59
Предыдущее закрытие
49.75
Open
49.53
Bid
49.61
Ask
49.91
Low
49.46
High
49.68
Объем
39
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
4.95%
6-месячное изменение
33.76%
Годовое изменение
24.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%