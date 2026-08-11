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GTOP: Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
Курс GTOP за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.46, а максимальная — 49.68.
Следите за динамикой Goldman Sachs Technology Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GTOP сегодня?
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) сегодня оценивается на уровне 49.61. Инструмент торгуется в пределах 49.46 - 49.68, вчерашнее закрытие составило 49.75, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTOP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Technology Opportunities ETF?
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 49.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.37% и USD. Отслеживайте движения GTOP на графике в реальном времени.
Как купить акции GTOP?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) по текущей цене 49.61. Ордера обычно размещаются около 49.61 или 49.91, тогда как 39 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTOP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GTOP?
Инвестирование в Goldman Sachs Technology Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 34.43 - 50.59 и текущей цены 49.61. Многие сравнивают 4.95% и 33.76% перед размещением ордеров на 49.61 или 49.91. Изучайте ежедневные изменения цены GTOP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Technology Opportunities ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) за последний год составила 50.59. Акции заметно колебались в пределах 34.43 - 50.59, сравнение с 49.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Technology Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Technology Opportunities ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) за год составила 34.43. Сравнение с текущими 49.61 и 34.43 - 50.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTOP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GTOP?
В прошлом Goldman Sachs Technology Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.75 и 24.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.75
- Open
- 49.53
- Bid
- 49.61
- Ask
- 49.91
- Low
- 49.46
- High
- 49.68
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 4.95%
- 6-месячное изменение
- 33.76%
- Годовое изменение
- 24.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%