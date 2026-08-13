GTOP: Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
今日GTOP汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点49.11和高点49.50进行交易。
关注Goldman Sachs Technology Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GTOP股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF股票今天的定价为49.16。它在49.11 - 49.50范围内交易，昨天的收盘价为49.61，交易量达到13。GTOP的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF目前的价值为49.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.24%和USD。实时查看图表以跟踪GTOP走势。
如何购买GTOP股票？
您可以以49.16的当前价格购买Goldman Sachs Technology Opportunities ETF股票。订单通常设置在49.16或49.46附近，而13和0.04%显示市场活动。立即关注GTOP的实时图表更新。
如何投资GTOP股票？
投资Goldman Sachs Technology Opportunities ETF需要考虑年度范围34.43 - 50.59和当前价格49.16。许多人在以49.16或49.46下订单之前，会比较4.00%和。实时查看GTOP价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs Technology Opportunities ETF的最高价格是50.59。在34.43 - 50.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Technology Opportunities ETF的绩效。
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF（GTOP）的最低价格为34.43。将其与当前的49.16和34.43 - 50.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GTOP股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.61和23.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.61
- 开盘价
- 49.14
- 卖价
- 49.16
- 买价
- 49.46
- 最低价
- 49.11
- 最高价
- 49.50
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.91%
- 月变化
- 4.00%
- 6个月变化
- 32.54%
- 年变化
- 23.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%