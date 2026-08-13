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GTOP: Goldman Sachs Technology Opportunities ETF

49.16 USD 0.45 (0.91%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GTOP汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点49.11和高点49.50进行交易。

关注Goldman Sachs Technology Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GTOP股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Technology Opportunities ETF股票今天的定价为49.16。它在49.11 - 49.50范围内交易，昨天的收盘价为49.61，交易量达到13。GTOP的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Technology Opportunities ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Technology Opportunities ETF目前的价值为49.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.24%和USD。实时查看图表以跟踪GTOP走势。

如何购买GTOP股票？

您可以以49.16的当前价格购买Goldman Sachs Technology Opportunities ETF股票。订单通常设置在49.16或49.46附近，而13和0.04%显示市场活动。立即关注GTOP的实时图表更新。

如何投资GTOP股票？

投资Goldman Sachs Technology Opportunities ETF需要考虑年度范围34.43 - 50.59和当前价格49.16。许多人在以49.16或49.46下订单之前，会比较4.00%和。实时查看GTOP价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Technology Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Technology Opportunities ETF的最高价格是50.59。在34.43 - 50.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Technology Opportunities ETF的绩效。

Goldman Sachs Technology Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Technology Opportunities ETF（GTOP）的最低价格为34.43。将其与当前的49.16和34.43 - 50.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GTOP股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Technology Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.61和23.24%中可见。

日范围
49.11 49.50
年范围
34.43 50.59
前一天收盘价
49.61
开盘价
49.14
卖价
49.16
买价
49.46
最低价
49.11
最高价
49.50
交易量
13
日变化
-0.91%
月变化
4.00%
6个月变化
32.54%
年变化
23.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%