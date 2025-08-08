КотировкиРазделы
GTN
GTN: Gray Television Inc

5.59 USD 0.02 (0.36%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GTN за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.51, а максимальная — 5.65.

Следите за динамикой Gray Television Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.51 5.65
Годовой диапазон
2.91 6.30
Предыдущее закрытие
5.57
Open
5.59
Bid
5.59
Ask
5.89
Low
5.51
High
5.65
Объем
1.244 K
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
-8.36%
6-месячное изменение
29.40%
Годовое изменение
4.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.