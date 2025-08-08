Валюты / GTN
GTN: Gray Television Inc
5.59 USD 0.02 (0.36%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GTN за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.51, а максимальная — 5.65.
Следите за динамикой Gray Television Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.51 5.65
Годовой диапазон
2.91 6.30
- Предыдущее закрытие
- 5.57
- Open
- 5.59
- Bid
- 5.59
- Ask
- 5.89
- Low
- 5.51
- High
- 5.65
- Объем
- 1.244 K
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- -8.36%
- 6-месячное изменение
- 29.40%
- Годовое изменение
- 4.49%
