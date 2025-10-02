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GTIP: Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
Курс GTIP за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.56, а максимальная — 47.60.
Следите за динамикой Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GTIP сегодня?
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) сегодня оценивается на уровне 47.57. Инструмент торгуется в пределах 47.56 - 47.60, вчерашнее закрытие составило 47.66, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTIP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF?
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF в настоящее время оценивается в 47.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.07% и USD. Отслеживайте движения GTIP на графике в реальном времени.
Как купить акции GTIP?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) по текущей цене 47.57. Ордера обычно размещаются около 47.57 или 47.87, тогда как 54 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTIP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GTIP?
Инвестирование в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF предполагает учет годового диапазона 47.52 - 50.32 и текущей цены 47.57. Многие сравнивают -0.17% и -4.76% перед размещением ордеров на 47.57 или 47.87. Изучайте ежедневные изменения цены GTIP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) за последний год составила 50.32. Акции заметно колебались в пределах 47.52 - 50.32, сравнение с 47.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) за год составила 47.52. Сравнение с текущими 47.57 и 47.52 - 50.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTIP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GTIP?
В прошлом Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.66 и -4.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.66
- Open
- 47.58
- Bid
- 47.57
- Ask
- 47.87
- Low
- 47.56
- High
- 47.60
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- -0.17%
- 6-месячное изменение
- -4.76%
- Годовое изменение
- -4.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%