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GTIP: Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

47.54 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GTIP汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点47.52和高点47.59进行交易。

关注Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GTIP新闻

常见问题解答

GTIP股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF股票今天的定价为47.54。它在47.52 - 47.59范围内交易，昨天的收盘价为47.57，交易量达到48。GTIP的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF目前的价值为47.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.13%和USD。实时查看图表以跟踪GTIP走势。

如何购买GTIP股票？

您可以以47.54的当前价格购买Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF股票。订单通常设置在47.54或47.84附近，而48和-0.04%显示市场活动。立即关注GTIP的实时图表更新。

如何投资GTIP股票？

投资Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF需要考虑年度范围47.52 - 50.32和当前价格47.54。许多人在以47.54或47.84下订单之前，会比较-0.23%和。实时查看GTIP价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF的最高价格是50.32。在47.52 - 50.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF的绩效。

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF（GTIP）的最低价格为47.52。将其与当前的47.54和47.52 - 50.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GTIP股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.57和-4.13%中可见。

日范围
47.52 47.59
年范围
47.52 50.32
前一天收盘价
47.57
开盘价
47.56
卖价
47.54
买价
47.84
最低价
47.52
最高价
47.59
交易量
48
日变化
-0.06%
月变化
-0.23%
6个月变化
-4.82%
年变化
-4.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%