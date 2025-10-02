GTIP: Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
今日GTIP汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点47.52和高点47.59进行交易。
关注Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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GTIP新闻
常见问题解答
GTIP股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF股票今天的定价为47.54。它在47.52 - 47.59范围内交易，昨天的收盘价为47.57，交易量达到48。GTIP的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF目前的价值为47.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.13%和USD。实时查看图表以跟踪GTIP走势。
如何购买GTIP股票？
您可以以47.54的当前价格购买Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF股票。订单通常设置在47.54或47.84附近，而48和-0.04%显示市场活动。立即关注GTIP的实时图表更新。
如何投资GTIP股票？
投资Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF需要考虑年度范围47.52 - 50.32和当前价格47.54。许多人在以47.54或47.84下订单之前，会比较-0.23%和。实时查看GTIP价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF的最高价格是50.32。在47.52 - 50.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF的绩效。
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF（GTIP）的最低价格为47.52。将其与当前的47.54和47.52 - 50.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GTIP股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.57和-4.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.57
- 开盘价
- 47.56
- 卖价
- 47.54
- 买价
- 47.84
- 最低价
- 47.52
- 最高价
- 47.59
- 交易量
- 48
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- -0.23%
- 6个月变化
- -4.82%
- 年变化
- -4.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%