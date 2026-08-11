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GSUI: Grayscale Sui Trust

9.99 USD 0.25 (2.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GSUI за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.95, а максимальная — 10.08.

Следите за динамикой Grayscale Sui Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GSUI сегодня?

Grayscale Sui Trust (GSUI) сегодня оценивается на уровне 9.99. Инструмент торгуется в пределах 9.95 - 10.08, вчерашнее закрытие составило 9.74, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSUI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Sui Trust?

Grayscale Sui Trust в настоящее время оценивается в 9.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.45% и USD. Отслеживайте движения GSUI на графике в реальном времени.

Как купить акции GSUI?

Вы можете купить акции Grayscale Sui Trust (GSUI) по текущей цене 9.99. Ордера обычно размещаются около 9.99 или 10.29, тогда как 12 и -0.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSUI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GSUI?

Инвестирование в Grayscale Sui Trust предполагает учет годового диапазона 9.49 - 19.24 и текущей цены 9.99. Многие сравнивают 0.40% и -26.76% перед размещением ордеров на 9.99 или 10.29. Изучайте ежедневные изменения цены GSUI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Sui Trust?

Самая высокая цена Grayscale Sui Trust (GSUI) за последний год составила 19.24. Акции заметно колебались в пределах 9.49 - 19.24, сравнение с 9.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Sui Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Sui Trust?

Самая низкая цена Grayscale Sui Trust (GSUI) за год составила 9.49. Сравнение с текущими 9.99 и 9.49 - 19.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSUI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GSUI?

В прошлом Grayscale Sui Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.74 и -27.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.95 10.08
Годовой диапазон
9.49 19.24
Предыдущее закрытие
9.74
Open
10.08
Bid
9.99
Ask
10.29
Low
9.95
High
10.08
Объем
12
Дневное изменение
2.57%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
-26.76%
Годовое изменение
-27.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%