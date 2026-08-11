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GSUI: Grayscale Sui Trust
Курс GSUI за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.95, а максимальная — 10.08.
Следите за динамикой Grayscale Sui Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GSUI сегодня?
Grayscale Sui Trust (GSUI) сегодня оценивается на уровне 9.99. Инструмент торгуется в пределах 9.95 - 10.08, вчерашнее закрытие составило 9.74, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSUI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grayscale Sui Trust?
Grayscale Sui Trust в настоящее время оценивается в 9.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.45% и USD. Отслеживайте движения GSUI на графике в реальном времени.
Как купить акции GSUI?
Вы можете купить акции Grayscale Sui Trust (GSUI) по текущей цене 9.99. Ордера обычно размещаются около 9.99 или 10.29, тогда как 12 и -0.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSUI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GSUI?
Инвестирование в Grayscale Sui Trust предполагает учет годового диапазона 9.49 - 19.24 и текущей цены 9.99. Многие сравнивают 0.40% и -26.76% перед размещением ордеров на 9.99 или 10.29. Изучайте ежедневные изменения цены GSUI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grayscale Sui Trust?
Самая высокая цена Grayscale Sui Trust (GSUI) за последний год составила 19.24. Акции заметно колебались в пределах 9.49 - 19.24, сравнение с 9.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grayscale Sui Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grayscale Sui Trust?
Самая низкая цена Grayscale Sui Trust (GSUI) за год составила 9.49. Сравнение с текущими 9.99 и 9.49 - 19.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSUI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GSUI?
В прошлом Grayscale Sui Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.74 и -27.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.74
- Open
- 10.08
- Bid
- 9.99
- Ask
- 10.29
- Low
- 9.95
- High
- 10.08
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 2.57%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- -26.76%
- Годовое изменение
- -27.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%