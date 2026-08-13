GSUI: Grayscale Sui Trust
今日GSUI汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点9.76和高点10.01进行交易。
关注Grayscale Sui Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- W1
- MN
常见问题解答
GSUI股票今天的价格是多少？
Grayscale Sui Trust股票今天的定价为9.89。它在9.76 - 10.01范围内交易，昨天的收盘价为9.99，交易量达到28。GSUI的实时价格图表显示了这些更新。
Grayscale Sui Trust股票是否支付股息？
Grayscale Sui Trust目前的价值为9.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.18%和USD。实时查看图表以跟踪GSUI走势。
如何购买GSUI股票？
您可以以9.89的当前价格购买Grayscale Sui Trust股票。订单通常设置在9.89或10.19附近，而28和-1.20%显示市场活动。立即关注GSUI的实时图表更新。
如何投资GSUI股票？
投资Grayscale Sui Trust需要考虑年度范围9.49 - 19.24和当前价格9.89。许多人在以9.89或10.19下订单之前，会比较-0.60%和。实时查看GSUI价格图表，了解每日变化。
Grayscale Sui Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Grayscale Sui Trust的最高价格是19.24。在9.49 - 19.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Sui Trust的绩效。
Grayscale Sui Trust股票的最低价格是多少？
Grayscale Sui Trust（GSUI）的最低价格为9.49。将其与当前的9.89和9.49 - 19.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSUI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GSUI股票是什么时候拆分的？
Grayscale Sui Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.99和-28.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.99
- 开盘价
- 10.01
- 卖价
- 9.89
- 买价
- 10.19
- 最低价
- 9.76
- 最高价
- 10.01
- 交易量
- 28
- 日变化
- -1.00%
- 月变化
- -0.60%
- 6个月变化
- -27.49%
- 年变化
- -28.18%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%