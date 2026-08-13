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GSUI: Grayscale Sui Trust

9.89 USD 0.10 (1.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GSUI汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点9.76和高点10.01进行交易。

关注Grayscale Sui Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GSUI股票今天的价格是多少？

Grayscale Sui Trust股票今天的定价为9.89。它在9.76 - 10.01范围内交易，昨天的收盘价为9.99，交易量达到28。GSUI的实时价格图表显示了这些更新。

Grayscale Sui Trust股票是否支付股息？

Grayscale Sui Trust目前的价值为9.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.18%和USD。实时查看图表以跟踪GSUI走势。

如何购买GSUI股票？

您可以以9.89的当前价格购买Grayscale Sui Trust股票。订单通常设置在9.89或10.19附近，而28和-1.20%显示市场活动。立即关注GSUI的实时图表更新。

如何投资GSUI股票？

投资Grayscale Sui Trust需要考虑年度范围9.49 - 19.24和当前价格9.89。许多人在以9.89或10.19下订单之前，会比较-0.60%和。实时查看GSUI价格图表，了解每日变化。

Grayscale Sui Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Grayscale Sui Trust的最高价格是19.24。在9.49 - 19.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Sui Trust的绩效。

Grayscale Sui Trust股票的最低价格是多少？

Grayscale Sui Trust（GSUI）的最低价格为9.49。将其与当前的9.89和9.49 - 19.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSUI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSUI股票是什么时候拆分的？

Grayscale Sui Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.99和-28.18%中可见。

日范围
9.76 10.01
年范围
9.49 19.24
前一天收盘价
9.99
开盘价
10.01
卖价
9.89
买价
10.19
最低价
9.76
最高价
10.01
交易量
28
日变化
-1.00%
月变化
-0.60%
6个月变化
-27.49%
年变化
-28.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%