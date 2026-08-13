GSUI股票今天的价格是多少？ Grayscale Sui Trust股票今天的定价为9.89。它在9.76 - 10.01范围内交易，昨天的收盘价为9.99，交易量达到28。GSUI的实时价格图表显示了这些更新。

Grayscale Sui Trust股票是否支付股息？ Grayscale Sui Trust目前的价值为9.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.18%和USD。实时查看图表以跟踪GSUI走势。

如何购买GSUI股票？ 您可以以9.89的当前价格购买Grayscale Sui Trust股票。订单通常设置在9.89或10.19附近，而28和-1.20%显示市场活动。立即关注GSUI的实时图表更新。

如何投资GSUI股票？ 投资Grayscale Sui Trust需要考虑年度范围9.49 - 19.24和当前价格9.89。许多人在以9.89或10.19下订单之前，会比较-0.60%和。实时查看GSUI价格图表，了解每日变化。

Grayscale Sui Trust股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Grayscale Sui Trust的最高价格是19.24。在9.49 - 19.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grayscale Sui Trust的绩效。

Grayscale Sui Trust股票的最低价格是多少？ Grayscale Sui Trust（GSUI）的最低价格为9.49。将其与当前的9.89和9.49 - 19.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSUI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。