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GSPY: Gotham Enhanced 500 ETF
Курс GSPY за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.47, а максимальная — 42.47.
Следите за динамикой Gotham Enhanced 500 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GSPY сегодня?
Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) сегодня оценивается на уровне 42.47. Инструмент торгуется в пределах 42.47 - 42.47, вчерашнее закрытие составило 42.40, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSPY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gotham Enhanced 500 ETF?
Gotham Enhanced 500 ETF в настоящее время оценивается в 42.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.55% и USD. Отслеживайте движения GSPY на графике в реальном времени.
Как купить акции GSPY?
Вы можете купить акции Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) по текущей цене 42.47. Ордера обычно размещаются около 42.47 или 42.77, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSPY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GSPY?
Инвестирование в Gotham Enhanced 500 ETF предполагает учет годового диапазона 34.35 - 42.62 и текущей цены 42.47. Многие сравнивают 2.76% и 14.26% перед размещением ордеров на 42.47 или 42.77. Изучайте ежедневные изменения цены GSPY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gotham Enhanced 500 ETF?
Самая высокая цена Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) за последний год составила 42.62. Акции заметно колебались в пределах 34.35 - 42.62, сравнение с 42.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gotham Enhanced 500 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gotham Enhanced 500 ETF?
Самая низкая цена Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) за год составила 34.35. Сравнение с текущими 42.47 и 34.35 - 42.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSPY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GSPY?
В прошлом Gotham Enhanced 500 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.40 и 21.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.40
- Open
- 42.47
- Bid
- 42.47
- Ask
- 42.77
- Low
- 42.47
- High
- 42.47
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 2.76%
- 6-месячное изменение
- 14.26%
- Годовое изменение
- 21.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%