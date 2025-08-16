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GSPY: Gotham Enhanced 500 ETF

42.47 USD 0.07 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GSPY за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.47, а максимальная — 42.47.

Следите за динамикой Gotham Enhanced 500 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GSPY сегодня?

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) сегодня оценивается на уровне 42.47. Инструмент торгуется в пределах 42.47 - 42.47, вчерашнее закрытие составило 42.40, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSPY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gotham Enhanced 500 ETF?

Gotham Enhanced 500 ETF в настоящее время оценивается в 42.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.55% и USD. Отслеживайте движения GSPY на графике в реальном времени.

Как купить акции GSPY?

Вы можете купить акции Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) по текущей цене 42.47. Ордера обычно размещаются около 42.47 или 42.77, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSPY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GSPY?

Инвестирование в Gotham Enhanced 500 ETF предполагает учет годового диапазона 34.35 - 42.62 и текущей цены 42.47. Многие сравнивают 2.76% и 14.26% перед размещением ордеров на 42.47 или 42.77. Изучайте ежедневные изменения цены GSPY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gotham Enhanced 500 ETF?

Самая высокая цена Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) за последний год составила 42.62. Акции заметно колебались в пределах 34.35 - 42.62, сравнение с 42.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gotham Enhanced 500 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gotham Enhanced 500 ETF?

Самая низкая цена Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) за год составила 34.35. Сравнение с текущими 42.47 и 34.35 - 42.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSPY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GSPY?

В прошлом Gotham Enhanced 500 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.40 и 21.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.47 42.47
Годовой диапазон
34.35 42.62
Предыдущее закрытие
42.40
Open
42.47
Bid
42.47
Ask
42.77
Low
42.47
High
42.47
Объем
1
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
2.76%
6-месячное изменение
14.26%
Годовое изменение
21.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%