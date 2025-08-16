GSPY: Gotham Enhanced 500 ETF
今日GSPY汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点42.31和高点42.50进行交易。
关注Gotham Enhanced 500 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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常见问题解答
GSPY股票今天的价格是多少？
Gotham Enhanced 500 ETF股票今天的定价为42.31。它在42.31 - 42.50范围内交易，昨天的收盘价为42.47，交易量达到10。GSPY的实时价格图表显示了这些更新。
Gotham Enhanced 500 ETF股票是否支付股息？
Gotham Enhanced 500 ETF目前的价值为42.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.09%和USD。实时查看图表以跟踪GSPY走势。
如何购买GSPY股票？
您可以以42.31的当前价格购买Gotham Enhanced 500 ETF股票。订单通常设置在42.31或42.61附近，而10和-0.42%显示市场活动。立即关注GSPY的实时图表更新。
如何投资GSPY股票？
投资Gotham Enhanced 500 ETF需要考虑年度范围34.35 - 42.62和当前价格42.31。许多人在以42.31或42.61下订单之前，会比较2.37%和。实时查看GSPY价格图表，了解每日变化。
Gotham Enhanced 500 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gotham Enhanced 500 ETF的最高价格是42.62。在34.35 - 42.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gotham Enhanced 500 ETF的绩效。
Gotham Enhanced 500 ETF股票的最低价格是多少？
Gotham Enhanced 500 ETF（GSPY）的最低价格为34.35。将其与当前的42.31和34.35 - 42.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GSPY股票是什么时候拆分的？
Gotham Enhanced 500 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.47和21.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.47
- 开盘价
- 42.49
- 卖价
- 42.31
- 买价
- 42.61
- 最低价
- 42.31
- 最高价
- 42.50
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- 2.37%
- 6个月变化
- 13.83%
- 年变化
- 21.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%