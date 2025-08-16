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GSPY: Gotham Enhanced 500 ETF

42.31 USD 0.16 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GSPY汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点42.31和高点42.50进行交易。

关注Gotham Enhanced 500 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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GSPY新闻

常见问题解答

GSPY股票今天的价格是多少？

Gotham Enhanced 500 ETF股票今天的定价为42.31。它在42.31 - 42.50范围内交易，昨天的收盘价为42.47，交易量达到10。GSPY的实时价格图表显示了这些更新。

Gotham Enhanced 500 ETF股票是否支付股息？

Gotham Enhanced 500 ETF目前的价值为42.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.09%和USD。实时查看图表以跟踪GSPY走势。

如何购买GSPY股票？

您可以以42.31的当前价格购买Gotham Enhanced 500 ETF股票。订单通常设置在42.31或42.61附近，而10和-0.42%显示市场活动。立即关注GSPY的实时图表更新。

如何投资GSPY股票？

投资Gotham Enhanced 500 ETF需要考虑年度范围34.35 - 42.62和当前价格42.31。许多人在以42.31或42.61下订单之前，会比较2.37%和。实时查看GSPY价格图表，了解每日变化。

Gotham Enhanced 500 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gotham Enhanced 500 ETF的最高价格是42.62。在34.35 - 42.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gotham Enhanced 500 ETF的绩效。

Gotham Enhanced 500 ETF股票的最低价格是多少？

Gotham Enhanced 500 ETF（GSPY）的最低价格为34.35。将其与当前的42.31和34.35 - 42.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSPY股票是什么时候拆分的？

Gotham Enhanced 500 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.47和21.09%中可见。

日范围
42.31 42.50
年范围
34.35 42.62
前一天收盘价
42.47
开盘价
42.49
卖价
42.31
买价
42.61
最低价
42.31
最高价
42.50
交易量
10
日变化
-0.38%
月变化
2.37%
6个月变化
13.83%
年变化
21.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%