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GSJY: Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
Курс GSJY за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.72, а максимальная — 54.86.
Следите за динамикой Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GSJY сегодня?
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) сегодня оценивается на уровне 54.74. Инструмент торгуется в пределах 54.72 - 54.86, вчерашнее закрытие составило 54.97, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSJY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF?
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF в настоящее время оценивается в 54.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.78% и USD. Отслеживайте движения GSJY на графике в реальном времени.
Как купить акции GSJY?
Вы можете купить акции Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) по текущей цене 54.74. Ордера обычно размещаются около 54.74 или 55.04, тогда как 10 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSJY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GSJY?
Инвестирование в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF предполагает учет годового диапазона 43.67 - 55.18 и текущей цены 54.74. Многие сравнивают 4.29% и 6.21% перед размещением ордеров на 54.74 или 55.04. Изучайте ежедневные изменения цены GSJY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) за последний год составила 55.18. Акции заметно колебались в пределах 43.67 - 55.18, сравнение с 54.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) за год составила 43.67. Сравнение с текущими 54.74 и 43.67 - 55.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSJY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GSJY?
В прошлом Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.97 и 24.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.97
- Open
- 54.72
- Bid
- 54.74
- Ask
- 55.04
- Low
- 54.72
- High
- 54.86
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 4.29%
- 6-месячное изменение
- 6.21%
- Годовое изменение
- 24.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%