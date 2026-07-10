GSJY: Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
今日GSJY汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点54.75和高点54.96进行交易。
关注Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GSJY股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF股票今天的定价为54.75。它在54.75 - 54.96范围内交易，昨天的收盘价为54.74，交易量达到9。GSJY的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF目前的价值为54.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.80%和USD。实时查看图表以跟踪GSJY走势。
如何购买GSJY股票？
您可以以54.75的当前价格购买Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF股票。订单通常设置在54.75或55.05附近，而9和-0.26%显示市场活动。立即关注GSJY的实时图表更新。
如何投资GSJY股票？
投资Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF需要考虑年度范围43.67 - 55.18和当前价格54.75。许多人在以54.75或55.05下订单之前，会比较4.31%和。实时查看GSJY价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF的最高价格是55.18。在43.67 - 55.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF的绩效。
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF（GSJY）的最低价格为43.67。将其与当前的54.75和43.67 - 55.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSJY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GSJY股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.74和24.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.74
- 开盘价
- 54.89
- 卖价
- 54.75
- 买价
- 55.05
- 最低价
- 54.75
- 最高价
- 54.96
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 4.31%
- 6个月变化
- 6.23%
- 年变化
- 24.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%