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GSJY: Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

54.75 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GSJY汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点54.75和高点54.96进行交易。

关注Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GSJY新闻

常见问题解答

GSJY股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF股票今天的定价为54.75。它在54.75 - 54.96范围内交易，昨天的收盘价为54.74，交易量达到9。GSJY的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF目前的价值为54.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.80%和USD。实时查看图表以跟踪GSJY走势。

如何购买GSJY股票？

您可以以54.75的当前价格购买Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF股票。订单通常设置在54.75或55.05附近，而9和-0.26%显示市场活动。立即关注GSJY的实时图表更新。

如何投资GSJY股票？

投资Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF需要考虑年度范围43.67 - 55.18和当前价格54.75。许多人在以54.75或55.05下订单之前，会比较4.31%和。实时查看GSJY价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF的最高价格是55.18。在43.67 - 55.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF的绩效。

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF（GSJY）的最低价格为43.67。将其与当前的54.75和43.67 - 55.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSJY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSJY股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.74和24.80%中可见。

日范围
54.75 54.96
年范围
43.67 55.18
前一天收盘价
54.74
开盘价
54.89
卖价
54.75
买价
55.05
最低价
54.75
最高价
54.96
交易量
9
日变化
0.02%
月变化
4.31%
6个月变化
6.23%
年变化
24.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%