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GSIB: Themes Global Systemically Important Banks ETF

64.60 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GSIB за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.50, а максимальная — 64.81.

Следите за динамикой Themes Global Systemically Important Banks ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GSIB сегодня?

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) сегодня оценивается на уровне 64.60. Инструмент торгуется в пределах 64.50 - 64.81, вчерашнее закрытие составило 64.57, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSIB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Global Systemically Important Banks ETF?

Themes Global Systemically Important Banks ETF в настоящее время оценивается в 64.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.92% и USD. Отслеживайте движения GSIB на графике в реальном времени.

Как купить акции GSIB?

Вы можете купить акции Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) по текущей цене 64.60. Ордера обычно размещаются около 64.60 или 64.90, тогда как 29 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSIB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GSIB?

Инвестирование в Themes Global Systemically Important Banks ETF предполагает учет годового диапазона 45.37 - 66.67 и текущей цены 64.60. Многие сравнивают -3.10% и 24.16% перед размещением ордеров на 64.60 или 64.90. Изучайте ежедневные изменения цены GSIB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes Global Systemically Important Banks ETF?

Самая высокая цена Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) за последний год составила 66.67. Акции заметно колебались в пределах 45.37 - 66.67, сравнение с 64.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Global Systemically Important Banks ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes Global Systemically Important Banks ETF?

Самая низкая цена Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) за год составила 45.37. Сравнение с текущими 64.60 и 45.37 - 66.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSIB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GSIB?

В прошлом Themes Global Systemically Important Banks ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.57 и 37.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
64.50 64.81
Годовой диапазон
45.37 66.67
Предыдущее закрытие
64.57
Open
64.76
Bid
64.60
Ask
64.90
Low
64.50
High
64.81
Объем
29
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
-3.10%
6-месячное изменение
24.16%
Годовое изменение
37.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%