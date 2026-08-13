GSIB: Themes Global Systemically Important Banks ETF
今日GSIB汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点64.35和高点64.95进行交易。
关注Themes Global Systemically Important Banks ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GSIB股票今天的价格是多少？
Themes Global Systemically Important Banks ETF股票今天的定价为64.42。它在64.35 - 64.95范围内交易，昨天的收盘价为64.60，交易量达到121。GSIB的实时价格图表显示了这些更新。
Themes Global Systemically Important Banks ETF股票是否支付股息？
Themes Global Systemically Important Banks ETF目前的价值为64.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.53%和USD。实时查看图表以跟踪GSIB走势。
如何购买GSIB股票？
您可以以64.42的当前价格购买Themes Global Systemically Important Banks ETF股票。订单通常设置在64.42或64.72附近，而121和-0.63%显示市场活动。立即关注GSIB的实时图表更新。
如何投资GSIB股票？
投资Themes Global Systemically Important Banks ETF需要考虑年度范围45.37 - 66.67和当前价格64.42。许多人在以64.42或64.72下订单之前，会比较-3.37%和。实时查看GSIB价格图表，了解每日变化。
Themes Global Systemically Important Banks ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes Global Systemically Important Banks ETF的最高价格是66.67。在45.37 - 66.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Global Systemically Important Banks ETF的绩效。
Themes Global Systemically Important Banks ETF股票的最低价格是多少？
Themes Global Systemically Important Banks ETF（GSIB）的最低价格为45.37。将其与当前的64.42和45.37 - 66.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSIB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GSIB股票是什么时候拆分的？
Themes Global Systemically Important Banks ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.60和37.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 64.60
- 开盘价
- 64.83
- 卖价
- 64.42
- 买价
- 64.72
- 最低价
- 64.35
- 最高价
- 64.95
- 交易量
- 121
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- -3.37%
- 6个月变化
- 23.81%
- 年变化
- 37.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%