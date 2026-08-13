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GSIB: Themes Global Systemically Important Banks ETF

64.42 USD 0.18 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GSIB汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点64.35和高点64.95进行交易。

关注Themes Global Systemically Important Banks ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GSIB股票今天的价格是多少？

Themes Global Systemically Important Banks ETF股票今天的定价为64.42。它在64.35 - 64.95范围内交易，昨天的收盘价为64.60，交易量达到121。GSIB的实时价格图表显示了这些更新。

Themes Global Systemically Important Banks ETF股票是否支付股息？

Themes Global Systemically Important Banks ETF目前的价值为64.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.53%和USD。实时查看图表以跟踪GSIB走势。

如何购买GSIB股票？

您可以以64.42的当前价格购买Themes Global Systemically Important Banks ETF股票。订单通常设置在64.42或64.72附近，而121和-0.63%显示市场活动。立即关注GSIB的实时图表更新。

如何投资GSIB股票？

投资Themes Global Systemically Important Banks ETF需要考虑年度范围45.37 - 66.67和当前价格64.42。许多人在以64.42或64.72下订单之前，会比较-3.37%和。实时查看GSIB价格图表，了解每日变化。

Themes Global Systemically Important Banks ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes Global Systemically Important Banks ETF的最高价格是66.67。在45.37 - 66.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Global Systemically Important Banks ETF的绩效。

Themes Global Systemically Important Banks ETF股票的最低价格是多少？

Themes Global Systemically Important Banks ETF（GSIB）的最低价格为45.37。将其与当前的64.42和45.37 - 66.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSIB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSIB股票是什么时候拆分的？

Themes Global Systemically Important Banks ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.60和37.53%中可见。

日范围
64.35 64.95
年范围
45.37 66.67
前一天收盘价
64.60
开盘价
64.83
卖价
64.42
买价
64.72
最低价
64.35
最高价
64.95
交易量
121
日变化
-0.28%
月变化
-3.37%
6个月变化
23.81%
年变化
37.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%