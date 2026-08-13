GSIB股票今天的价格是多少？ Themes Global Systemically Important Banks ETF股票今天的定价为64.42。它在64.35 - 64.95范围内交易，昨天的收盘价为64.60，交易量达到121。GSIB的实时价格图表显示了这些更新。

Themes Global Systemically Important Banks ETF股票是否支付股息？ Themes Global Systemically Important Banks ETF目前的价值为64.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.53%和USD。实时查看图表以跟踪GSIB走势。

如何购买GSIB股票？ 您可以以64.42的当前价格购买Themes Global Systemically Important Banks ETF股票。订单通常设置在64.42或64.72附近，而121和-0.63%显示市场活动。立即关注GSIB的实时图表更新。

如何投资GSIB股票？ 投资Themes Global Systemically Important Banks ETF需要考虑年度范围45.37 - 66.67和当前价格64.42。许多人在以64.42或64.72下订单之前，会比较-3.37%和。实时查看GSIB价格图表，了解每日变化。

Themes Global Systemically Important Banks ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Themes Global Systemically Important Banks ETF的最高价格是66.67。在45.37 - 66.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Global Systemically Important Banks ETF的绩效。

Themes Global Systemically Important Banks ETF股票的最低价格是多少？ Themes Global Systemically Important Banks ETF（GSIB）的最低价格为45.37。将其与当前的64.42和45.37 - 66.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSIB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。