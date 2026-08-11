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GSEP: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September
Курс GSEP за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.64, а максимальная — 41.73.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GSEP сегодня?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September (GSEP) сегодня оценивается на уровне 41.67. Инструмент торгуется в пределах 41.64 - 41.73, вчерашнее закрытие составило 41.62, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSEP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 41.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.03% и USD. Отслеживайте движения GSEP на графике в реальном времени.
Как купить акции GSEP?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September (GSEP) по текущей цене 41.67. Ордера обычно размещаются около 41.67 или 41.97, тогда как 24 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSEP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GSEP?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 37.40 - 41.73 и текущей цены 41.67. Многие сравнивают 0.75% и 7.09% перед размещением ордеров на 41.67 или 41.97. Изучайте ежедневные изменения цены GSEP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September (GSEP) за последний год составила 41.73. Акции заметно колебались в пределах 37.40 - 41.73, сравнение с 41.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September (GSEP) за год составила 37.40. Сравнение с текущими 41.67 и 37.40 - 41.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GSEP?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.62 и 11.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.62
- Open
- 41.68
- Bid
- 41.67
- Ask
- 41.97
- Low
- 41.64
- High
- 41.73
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.75%
- 6-месячное изменение
- 7.09%
- Годовое изменение
- 11.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%