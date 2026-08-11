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GSEP: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September

41.67 USD 0.05 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GSEP за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.64, а максимальная — 41.73.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GSEP сегодня?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September (GSEP) сегодня оценивается на уровне 41.67. Инструмент торгуется в пределах 41.64 - 41.73, вчерашнее закрытие составило 41.62, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSEP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 41.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.03% и USD. Отслеживайте движения GSEP на графике в реальном времени.

Как купить акции GSEP?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September (GSEP) по текущей цене 41.67. Ордера обычно размещаются около 41.67 или 41.97, тогда как 24 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSEP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GSEP?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 37.40 - 41.73 и текущей цены 41.67. Многие сравнивают 0.75% и 7.09% перед размещением ордеров на 41.67 или 41.97. Изучайте ежедневные изменения цены GSEP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September (GSEP) за последний год составила 41.73. Акции заметно колебались в пределах 37.40 - 41.73, сравнение с 41.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September (GSEP) за год составила 37.40. Сравнение с текущими 41.67 и 37.40 - 41.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GSEP?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.62 и 11.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.64 41.73
Годовой диапазон
37.40 41.73
Предыдущее закрытие
41.62
Open
41.68
Bid
41.67
Ask
41.97
Low
41.64
High
41.73
Объем
24
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.75%
6-месячное изменение
7.09%
Годовое изменение
11.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%