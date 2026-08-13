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GSEP: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September

41.66 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GSEP汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点41.62和高点41.68进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

GSEP股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September股票今天的定价为41.66。它在41.62 - 41.68范围内交易，昨天的收盘价为41.67，交易量达到10。GSEP的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September目前的价值为41.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.00%和USD。实时查看图表以跟踪GSEP走势。

如何购买GSEP股票？

您可以以41.66的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September股票。订单通常设置在41.66或41.96附近，而10和0.02%显示市场活动。立即关注GSEP的实时图表更新。

如何投资GSEP股票？

投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September需要考虑年度范围37.40 - 41.73和当前价格41.66。许多人在以41.66或41.96下订单之前，会比较0.73%和。实时查看GSEP价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September的最高价格是41.73。在37.40 - 41.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September（GSEP）的最低价格为37.40。将其与当前的41.66和37.40 - 41.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSEP股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.67和11.00%中可见。

日范围
41.62 41.68
年范围
37.40 41.73
前一天收盘价
41.67
开盘价
41.65
卖价
41.66
买价
41.96
最低价
41.62
最高价
41.68
交易量
10
日变化
-0.02%
月变化
0.73%
6个月变化
7.07%
年变化
11.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%