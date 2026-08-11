- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GROZ: Zacks Focus Growth ETF
Курс GROZ за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.30, а максимальная — 33.48.
Следите за динамикой Zacks Focus Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GROZ сегодня?
Zacks Focus Growth ETF (GROZ) сегодня оценивается на уровне 33.30. Инструмент торгуется в пределах 33.30 - 33.48, вчерашнее закрытие составило 33.38, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GROZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Zacks Focus Growth ETF?
Zacks Focus Growth ETF в настоящее время оценивается в 33.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.57% и USD. Отслеживайте движения GROZ на графике в реальном времени.
Как купить акции GROZ?
Вы можете купить акции Zacks Focus Growth ETF (GROZ) по текущей цене 33.30. Ордера обычно размещаются около 33.30 или 33.60, тогда как 15 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GROZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GROZ?
Инвестирование в Zacks Focus Growth ETF предполагает учет годового диапазона 26.43 - 33.69 и текущей цены 33.30. Многие сравнивают 4.06% и 15.38% перед размещением ордеров на 33.30 или 33.60. Изучайте ежедневные изменения цены GROZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Zacks Focus Growth ETF?
Самая высокая цена Zacks Focus Growth ETF (GROZ) за последний год составила 33.69. Акции заметно колебались в пределах 26.43 - 33.69, сравнение с 33.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Zacks Focus Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Zacks Focus Growth ETF?
Самая низкая цена Zacks Focus Growth ETF (GROZ) за год составила 26.43. Сравнение с текущими 33.30 и 26.43 - 33.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GROZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GROZ?
В прошлом Zacks Focus Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.38 и 14.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.38
- Open
- 33.46
- Bid
- 33.30
- Ask
- 33.60
- Low
- 33.30
- High
- 33.48
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 4.06%
- 6-месячное изменение
- 15.38%
- Годовое изменение
- 14.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%