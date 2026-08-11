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GROZ: Zacks Focus Growth ETF

33.30 USD 0.08 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GROZ за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.30, а максимальная — 33.48.

Следите за динамикой Zacks Focus Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GROZ сегодня?

Zacks Focus Growth ETF (GROZ) сегодня оценивается на уровне 33.30. Инструмент торгуется в пределах 33.30 - 33.48, вчерашнее закрытие составило 33.38, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GROZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Zacks Focus Growth ETF?

Zacks Focus Growth ETF в настоящее время оценивается в 33.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.57% и USD. Отслеживайте движения GROZ на графике в реальном времени.

Как купить акции GROZ?

Вы можете купить акции Zacks Focus Growth ETF (GROZ) по текущей цене 33.30. Ордера обычно размещаются около 33.30 или 33.60, тогда как 15 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GROZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GROZ?

Инвестирование в Zacks Focus Growth ETF предполагает учет годового диапазона 26.43 - 33.69 и текущей цены 33.30. Многие сравнивают 4.06% и 15.38% перед размещением ордеров на 33.30 или 33.60. Изучайте ежедневные изменения цены GROZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Zacks Focus Growth ETF?

Самая высокая цена Zacks Focus Growth ETF (GROZ) за последний год составила 33.69. Акции заметно колебались в пределах 26.43 - 33.69, сравнение с 33.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Zacks Focus Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Zacks Focus Growth ETF?

Самая низкая цена Zacks Focus Growth ETF (GROZ) за год составила 26.43. Сравнение с текущими 33.30 и 26.43 - 33.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GROZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GROZ?

В прошлом Zacks Focus Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.38 и 14.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.30 33.48
Годовой диапазон
26.43 33.69
Предыдущее закрытие
33.38
Open
33.46
Bid
33.30
Ask
33.60
Low
33.30
High
33.48
Объем
15
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
4.06%
6-месячное изменение
15.38%
Годовое изменение
14.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%