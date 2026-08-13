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GROZ: Zacks Focus Growth ETF

33.12 USD 0.18 (0.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GROZ汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点33.09和高点33.35进行交易。

关注Zacks Focus Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GROZ股票今天的价格是多少？

Zacks Focus Growth ETF股票今天的定价为33.12。它在33.09 - 33.35范围内交易，昨天的收盘价为33.30，交易量达到40。GROZ的实时价格图表显示了这些更新。

Zacks Focus Growth ETF股票是否支付股息？

Zacks Focus Growth ETF目前的价值为33.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.95%和USD。实时查看图表以跟踪GROZ走势。

如何购买GROZ股票？

您可以以33.12的当前价格购买Zacks Focus Growth ETF股票。订单通常设置在33.12或33.42附近，而40和-0.54%显示市场活动。立即关注GROZ的实时图表更新。

如何投资GROZ股票？

投资Zacks Focus Growth ETF需要考虑年度范围26.43 - 33.69和当前价格33.12。许多人在以33.12或33.42下订单之前，会比较3.50%和。实时查看GROZ价格图表，了解每日变化。

Zacks Focus Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Zacks Focus Growth ETF的最高价格是33.69。在26.43 - 33.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Zacks Focus Growth ETF的绩效。

Zacks Focus Growth ETF股票的最低价格是多少？

Zacks Focus Growth ETF（GROZ）的最低价格为26.43。将其与当前的33.12和26.43 - 33.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GROZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GROZ股票是什么时候拆分的？

Zacks Focus Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.30和13.95%中可见。

日范围
33.09 33.35
年范围
26.43 33.69
前一天收盘价
33.30
开盘价
33.30
卖价
33.12
买价
33.42
最低价
33.09
最高价
33.35
交易量
40
日变化
-0.54%
月变化
3.50%
6个月变化
14.76%
年变化
13.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%