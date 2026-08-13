GROZ: Zacks Focus Growth ETF
今日GROZ汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点33.09和高点33.35进行交易。
关注Zacks Focus Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GROZ股票今天的价格是多少？
Zacks Focus Growth ETF股票今天的定价为33.12。它在33.09 - 33.35范围内交易，昨天的收盘价为33.30，交易量达到40。GROZ的实时价格图表显示了这些更新。
Zacks Focus Growth ETF股票是否支付股息？
Zacks Focus Growth ETF目前的价值为33.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.95%和USD。实时查看图表以跟踪GROZ走势。
如何购买GROZ股票？
您可以以33.12的当前价格购买Zacks Focus Growth ETF股票。订单通常设置在33.12或33.42附近，而40和-0.54%显示市场活动。立即关注GROZ的实时图表更新。
如何投资GROZ股票？
投资Zacks Focus Growth ETF需要考虑年度范围26.43 - 33.69和当前价格33.12。许多人在以33.12或33.42下订单之前，会比较3.50%和。实时查看GROZ价格图表，了解每日变化。
Zacks Focus Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Zacks Focus Growth ETF的最高价格是33.69。在26.43 - 33.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Zacks Focus Growth ETF的绩效。
Zacks Focus Growth ETF股票的最低价格是多少？
Zacks Focus Growth ETF（GROZ）的最低价格为26.43。将其与当前的33.12和26.43 - 33.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GROZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GROZ股票是什么时候拆分的？
Zacks Focus Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.30和13.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.30
- 开盘价
- 33.30
- 卖价
- 33.12
- 买价
- 33.42
- 最低价
- 33.09
- 最高价
- 33.35
- 交易量
- 40
- 日变化
- -0.54%
- 月变化
- 3.50%
- 6个月变化
- 14.76%
- 年变化
- 13.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%