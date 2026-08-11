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GRNJ: Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF

30.59 USD 0.15 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GRNJ за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.59, а максимальная — 30.86.

Следите за динамикой Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GRNJ сегодня?

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) сегодня оценивается на уровне 30.59. Инструмент торгуется в пределах 30.59 - 30.86, вчерашнее закрытие составило 30.74, а торговый объем достиг 146. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRNJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF в настоящее время оценивается в 30.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.98% и USD. Отслеживайте движения GRNJ на графике в реальном времени.

Как купить акции GRNJ?

Вы можете купить акции Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) по текущей цене 30.59. Ордера обычно размещаются около 30.59 или 30.89, тогда как 146 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRNJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GRNJ?

Инвестирование в Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 23.08 - 32.69 и текущей цены 30.59. Многие сравнивают 8.75% и 14.31% перед размещением ордеров на 30.59 или 30.89. Изучайте ежедневные изменения цены GRNJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?

Самая высокая цена Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) за последний год составила 32.69. Акции заметно колебались в пределах 23.08 - 32.69, сравнение с 30.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?

Самая низкая цена Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) за год составила 23.08. Сравнение с текущими 30.59 и 23.08 - 32.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRNJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GRNJ?

В прошлом Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.74 и 26.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.59 30.86
Годовой диапазон
23.08 32.69
Предыдущее закрытие
30.74
Open
30.71
Bid
30.59
Ask
30.89
Low
30.59
High
30.86
Объем
146
Дневное изменение
-0.49%
Месячное изменение
8.75%
6-месячное изменение
14.31%
Годовое изменение
26.98%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%