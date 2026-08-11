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GRNJ: Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF
Курс GRNJ за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.59, а максимальная — 30.86.
Следите за динамикой Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GRNJ сегодня?
Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) сегодня оценивается на уровне 30.59. Инструмент торгуется в пределах 30.59 - 30.86, вчерашнее закрытие составило 30.74, а торговый объем достиг 146. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRNJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?
Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF в настоящее время оценивается в 30.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.98% и USD. Отслеживайте движения GRNJ на графике в реальном времени.
Как купить акции GRNJ?
Вы можете купить акции Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) по текущей цене 30.59. Ордера обычно размещаются около 30.59 или 30.89, тогда как 146 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRNJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GRNJ?
Инвестирование в Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 23.08 - 32.69 и текущей цены 30.59. Многие сравнивают 8.75% и 14.31% перед размещением ордеров на 30.59 или 30.89. Изучайте ежедневные изменения цены GRNJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?
Самая высокая цена Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) за последний год составила 32.69. Акции заметно колебались в пределах 23.08 - 32.69, сравнение с 30.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF?
Самая низкая цена Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) за год составила 23.08. Сравнение с текущими 30.59 и 23.08 - 32.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRNJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GRNJ?
В прошлом Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.74 и 26.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.74
- Open
- 30.71
- Bid
- 30.59
- Ask
- 30.89
- Low
- 30.59
- High
- 30.86
- Объем
- 146
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- 8.75%
- 6-месячное изменение
- 14.31%
- Годовое изменение
- 26.98%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%