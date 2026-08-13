GRNJ股票今天的价格是多少？ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票今天的定价为30.92。它在30.79 - 31.04范围内交易，昨天的收盘价为30.59，交易量达到126。GRNJ的实时价格图表显示了这些更新。

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票是否支付股息？ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF目前的价值为30.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.35%和USD。实时查看图表以跟踪GRNJ走势。

如何购买GRNJ股票？ 您可以以30.92的当前价格购买Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票。订单通常设置在30.92或31.22附近，而126和-0.06%显示市场活动。立即关注GRNJ的实时图表更新。

如何投资GRNJ股票？ 投资Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF需要考虑年度范围23.08 - 32.69和当前价格30.92。许多人在以30.92或31.22下订单之前，会比较9.92%和。实时查看GRNJ价格图表，了解每日变化。

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF的最高价格是32.69。在23.08 - 32.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF的绩效。

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票的最低价格是多少？ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF（GRNJ）的最低价格为23.08。将其与当前的30.92和23.08 - 32.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRNJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。