GRNJ: Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF
今日GRNJ汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点30.79和高点31.04进行交易。
关注Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
GRNJ股票今天的价格是多少？
Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票今天的定价为30.92。它在30.79 - 31.04范围内交易，昨天的收盘价为30.59，交易量达到126。GRNJ的实时价格图表显示了这些更新。
Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票是否支付股息？
Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF目前的价值为30.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.35%和USD。实时查看图表以跟踪GRNJ走势。
如何购买GRNJ股票？
您可以以30.92的当前价格购买Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票。订单通常设置在30.92或31.22附近，而126和-0.06%显示市场活动。立即关注GRNJ的实时图表更新。
如何投资GRNJ股票？
投资Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF需要考虑年度范围23.08 - 32.69和当前价格30.92。许多人在以30.92或31.22下订单之前，会比较9.92%和。实时查看GRNJ价格图表，了解每日变化。
Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF的最高价格是32.69。在23.08 - 32.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF的绩效。
Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票的最低价格是多少？
Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF（GRNJ）的最低价格为23.08。将其与当前的30.92和23.08 - 32.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRNJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GRNJ股票是什么时候拆分的？
Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.59和28.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.59
- 开盘价
- 30.94
- 卖价
- 30.92
- 买价
- 31.22
- 最低价
- 30.79
- 最高价
- 31.04
- 交易量
- 126
- 日变化
- 1.08%
- 月变化
- 9.92%
- 6个月变化
- 15.55%
- 年变化
- 28.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%