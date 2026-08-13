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GRNJ: Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF

30.92 USD 0.33 (1.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GRNJ汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点30.79和高点31.04进行交易。

关注Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GRNJ股票今天的价格是多少？

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票今天的定价为30.92。它在30.79 - 31.04范围内交易，昨天的收盘价为30.59，交易量达到126。GRNJ的实时价格图表显示了这些更新。

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票是否支付股息？

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF目前的价值为30.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.35%和USD。实时查看图表以跟踪GRNJ走势。

如何购买GRNJ股票？

您可以以30.92的当前价格购买Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票。订单通常设置在30.92或31.22附近，而126和-0.06%显示市场活动。立即关注GRNJ的实时图表更新。

如何投资GRNJ股票？

投资Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF需要考虑年度范围23.08 - 32.69和当前价格30.92。许多人在以30.92或31.22下订单之前，会比较9.92%和。实时查看GRNJ价格图表，了解每日变化。

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF的最高价格是32.69。在23.08 - 32.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF的绩效。

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF股票的最低价格是多少？

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF（GRNJ）的最低价格为23.08。将其与当前的30.92和23.08 - 32.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRNJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GRNJ股票是什么时候拆分的？

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.59和28.35%中可见。

日范围
30.79 31.04
年范围
23.08 32.69
前一天收盘价
30.59
开盘价
30.94
卖价
30.92
买价
31.22
最低价
30.79
最高价
31.04
交易量
126
日变化
1.08%
月变化
9.92%
6个月变化
15.55%
年变化
28.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%