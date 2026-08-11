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GRNI: Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF

21.16 USD 0.11 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GRNI за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.11, а максимальная — 21.20.

Следите за динамикой Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GRNI сегодня?

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) сегодня оценивается на уровне 21.16. Инструмент торгуется в пределах 21.11 - 21.20, вчерашнее закрытие составило 21.05, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRNI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF?

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF в настоящее время оценивается в 21.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.69% и USD. Отслеживайте движения GRNI на графике в реальном времени.

Как купить акции GRNI?

Вы можете купить акции Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) по текущей цене 21.16. Ордера обычно размещаются около 21.16 или 21.46, тогда как 37 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRNI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GRNI?

Инвестирование в Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF предполагает учет годового диапазона 18.36 - 21.51 и текущей цены 21.16. Многие сравнивают 3.27% и 6.55% перед размещением ордеров на 21.16 или 21.46. Изучайте ежедневные изменения цены GRNI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF?

Самая высокая цена Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) за последний год составила 21.51. Акции заметно колебались в пределах 18.36 - 21.51, сравнение с 21.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF?

Самая низкая цена Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) за год составила 18.36. Сравнение с текущими 21.16 и 18.36 - 21.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRNI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GRNI?

В прошлом Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.05 и 5.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.11 21.20
Годовой диапазон
18.36 21.51
Предыдущее закрытие
21.05
Open
21.12
Bid
21.16
Ask
21.46
Low
21.11
High
21.20
Объем
37
Дневное изменение
0.52%
Месячное изменение
3.27%
6-месячное изменение
6.55%
Годовое изменение
5.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%