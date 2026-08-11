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GRNI: Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
Курс GRNI за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.11, а максимальная — 21.20.
Следите за динамикой Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GRNI сегодня?
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) сегодня оценивается на уровне 21.16. Инструмент торгуется в пределах 21.11 - 21.20, вчерашнее закрытие составило 21.05, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRNI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF?
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF в настоящее время оценивается в 21.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.69% и USD. Отслеживайте движения GRNI на графике в реальном времени.
Как купить акции GRNI?
Вы можете купить акции Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) по текущей цене 21.16. Ордера обычно размещаются около 21.16 или 21.46, тогда как 37 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRNI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GRNI?
Инвестирование в Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF предполагает учет годового диапазона 18.36 - 21.51 и текущей цены 21.16. Многие сравнивают 3.27% и 6.55% перед размещением ордеров на 21.16 или 21.46. Изучайте ежедневные изменения цены GRNI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF?
Самая высокая цена Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) за последний год составила 21.51. Акции заметно колебались в пределах 18.36 - 21.51, сравнение с 21.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF?
Самая низкая цена Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) за год составила 18.36. Сравнение с текущими 21.16 и 18.36 - 21.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRNI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GRNI?
В прошлом Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.05 и 5.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.05
- Open
- 21.12
- Bid
- 21.16
- Ask
- 21.46
- Low
- 21.11
- High
- 21.20
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- 3.27%
- 6-месячное изменение
- 6.55%
- Годовое изменение
- 5.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%