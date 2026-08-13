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GRNI: Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF

21.14 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GRNI汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点20.87和高点21.25进行交易。

关注Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GRNI股票今天的价格是多少？

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF股票今天的定价为21.14。它在20.87 - 21.25范围内交易，昨天的收盘价为21.16，交易量达到19。GRNI的实时价格图表显示了这些更新。

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF股票是否支付股息？

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF目前的价值为21.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.59%和USD。实时查看图表以跟踪GRNI走势。

如何购买GRNI股票？

您可以以21.14的当前价格购买Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF股票。订单通常设置在21.14或21.44附近，而19和1.29%显示市场活动。立即关注GRNI的实时图表更新。

如何投资GRNI股票？

投资Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF需要考虑年度范围18.36 - 21.51和当前价格21.14。许多人在以21.14或21.44下订单之前，会比较3.17%和。实时查看GRNI价格图表，了解每日变化。

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF的最高价格是21.51。在18.36 - 21.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF的绩效。

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF股票的最低价格是多少？

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF（GRNI）的最低价格为18.36。将其与当前的21.14和18.36 - 21.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRNI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GRNI股票是什么时候拆分的？

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.16和5.59%中可见。

日范围
20.87 21.25
年范围
18.36 21.51
前一天收盘价
21.16
开盘价
20.87
卖价
21.14
买价
21.44
最低价
20.87
最高价
21.25
交易量
19
日变化
-0.09%
月变化
3.17%
6个月变化
6.45%
年变化
5.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%