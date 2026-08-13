GRNI: Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
今日GRNI汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点20.87和高点21.25进行交易。
关注Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GRNI股票今天的价格是多少？
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF股票今天的定价为21.14。它在20.87 - 21.25范围内交易，昨天的收盘价为21.16，交易量达到19。GRNI的实时价格图表显示了这些更新。
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF股票是否支付股息？
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF目前的价值为21.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.59%和USD。实时查看图表以跟踪GRNI走势。
如何购买GRNI股票？
您可以以21.14的当前价格购买Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF股票。订单通常设置在21.14或21.44附近，而19和1.29%显示市场活动。立即关注GRNI的实时图表更新。
如何投资GRNI股票？
投资Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF需要考虑年度范围18.36 - 21.51和当前价格21.14。许多人在以21.14或21.44下订单之前，会比较3.17%和。实时查看GRNI价格图表，了解每日变化。
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF的最高价格是21.51。在18.36 - 21.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF的绩效。
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF股票的最低价格是多少？
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF（GRNI）的最低价格为18.36。将其与当前的21.14和18.36 - 21.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GRNI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GRNI股票是什么时候拆分的？
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.16和5.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.16
- 开盘价
- 20.87
- 卖价
- 21.14
- 买价
- 21.44
- 最低价
- 20.87
- 最高价
- 21.25
- 交易量
- 19
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 3.17%
- 6个月变化
- 6.45%
- 年变化
- 5.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%